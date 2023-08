Vrasja e tifozit grek nga ‘huliganët’ e Zagrebit/ Kryeministri kroat del kundër presidentit: Më mirë të mos flasim, qytetarët tanë nuk kanë shkuar në Athinë për një ‘udhëtim’

Çështja e huliganëve kroatë të Dinamo Zagrebit të cilët janë paraburgosur në 16 burgje greke është përmendur nga kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviç, i cili në kundërshtim me deklaratat provokuese të presidentit të vendit, Zoran Milanovç, theksoi se rasti është në duart e drejtësisë greke.









Deklaratat e kryeministrit kroat vijnë si përgjigje ndaj pozicionit të ri të Milanoviçit dhe gjithashtu letrës dërguar atij nga një grup prindërish dhe familjarësh të huliganëve të Dinamo Zagrebit, të cilët u mbajtën në paraburgim për pjesëmarrjen e tyre në sulmin në Filadelfia e Re, që rezultoi në vrasjen tragjike të Mihalis Katsouris. Prindërit e të arrestuarve kërkonin ndërhyrjen e qeverisë për sigurinë e fëmijëve të tyre dhe një gjykim të drejtë nga drejtësia greke.

Pas deklaratave tejet provokuese të presidentit kroat se “ata po trajtohen si robër lufte dhe po mbahen në burg për t’u rrahur e përdhunuar”, kryeministri kroat Andrej Plenkoviç po mban qëndrim për këtë çështje, duke theksuar: “Ata akuzohen për tre krime: bashkëpunim me një organizatë kriminale, dëmtim dhe plagosje të pronës. Këto janë krime të rënda dhe një person është vrarë. Për vdekjen nuk mund të fajësohen të 100. U bëjmë thirrje autoriteteve greke që ta përfundojnë procesin sa më shpejt dhe të deportojnë shumicën dërrmuese të qytetarëve kroatë në Kroaci”, theksoi ai.

Kryeministri kroat shtoi: “Duhet të kujtojmë se kjo është në duart e prokurorëve dhe gjyqësorit grek, jo në duart e ekzekutivit”.

Ai komentoi edhe deklaratat e presidentit Zoran Milanoviç për sulmin e përgjakshëm në New Filadelfia. “Ashtu si prindërit e këtyre njerëzve kërkuan nga qeveria që t’i ndihmonte, edhe ata ndoshta duhet të kërkojnë nga Milanoviç që të mos i ndihmojë. Këto deklarata sigurisht që nuk do të ndihmojnë qytetarët tanë”, tha ai. Dhe ai shtoi: “Ne do t’i ndihmojmë ata në mënyrën më të përkushtuar, duke pasur parasysh se ata nuk kanë zbritur atje për një diplomim apo një ekskursion”.

Ai gjithashtu theksoi se nuk ka asnjë përfitim nga raste të tilla dhe se tifozët duhet të qëndrojnë larg huliganizmit. “Ne jemi një superfuqi në botën e futbollit. Sigurisht që gjëra të tilla nuk janë merita jonë, por ne do të përfshihemi për qytetarët tanë në çfarëdo problemi që ata hasin. Politika për t’i ndihmuar ata duhet të ndiqet në mënyrë konstruktive dhe jo si Milanoviç që fyen drejtësinë greke. Si nuk i thanë prindërit të thërriste dikë?’ pyeti kryeministri.