Zakoni që mund të shkaktojë atak në zemër gjatë banjës

Kur diskutojmë sulmet në zemër, fokusi është shpesh në lidhjen e tyre me kushtet shëndetësore që bashkëekzistojnë, si kolesteroli i lartë dhe hipertensioni.









Kjo ngjarje, e karakterizuar nga një ndërprerje e papritur e rrjedhjes së gjakut në zemër, mund të privojë në mënyrë të rrezikshme organin nga oksigjeni, edhe kur njerëzit janë të vetëdijshëm dhe ende marrin frymë. Çuditërisht, një zakon i dushit në dukje i padëmshëm është identifikuar si një shkak i mundshëm për shfaqjen e simptomave.

Një numër i konsiderueshëm i të sëmurëve nga ataku kardiak raportojnë ndjenja dhimbjeje gjoksi dhe gulçim në momentet para sulmit. Ndërsa gjendja çon në afërsisht 10,000 shtrime në spital në vit, përparimet në trajtimet mjekësore kanë çuar në rritjen e shkallës së mbijetesës për ata që përjetojnë një ngjarje të tillë.

Disa ekspertë sugjerojnë se për njerëzit me sëmundje para-ekzistuese të zemrës, ekspozimi ndaj rrjedhave të papritura dhe të fuqishme të ujit gjatë një dushi mund të jetë një rrezik potencial.

Harvard Health shpjegon: “Një atak në zemër ndodh kur një nga arteriet koronare të zemrës bllokohet papritmas ose pëson reduktim të rëndë të rrjedhjes së gjakut”.

Një raport i mëparshëm nga The Conversation theksoi një shqetësim të mundshëm rreth efekteve të dushit të ftohtë, veçanërisht për njerëzit me sëmundje të zemrës. Raporti sugjeron se nënshtrimi i një personi në ujë të ftohtë në dush mund të ketë efekte negative, ndoshta duke çuar në një atak në zemër ose ritëm të parregullt të zemrës, të njohur si aritmi.

Mekanizmi pas kësaj është efekti i goditjes me ujë të ftohtë, i cili shkakton ngushtimin e enëve të gjakut në lëkurë. Kjo tkurrje rezulton në një rritje të rezistencës së rrjedhjes së gjakut nëpër trup, duke ndikuar kështu në dinamikën kardiovaskulare.

Një pasojë e dukshme është rritja e rrahjeve të zemrës. Ndërsa trupi percepton stimulin e ftohtë, rrahjet e zemrës rriten si pjesë e përgjigjes natyrore për të përballuar ndryshimin e papritur të temperaturës. Fatkeqësisht, kjo rritje e rrahjeve të zemrës mund të sforcojë pa dashje funksionin e pompimit të zemrës, duke e bërë më të vështirë qarkullimin efikas të gjakut në të gjithë trupin.

Përveç kësaj, rritja e ngushtimit të enëve të gjakut për shkak të ekspozimit ndaj të ftohtit mund të çojë në rritjen e presionit brenda këtyre enëve, një fenomen i referuar si vazokonstriksion. Ky përshkallëzim i presionit të gjakut mund të tendosë më tej një sistem kardiovaskular tashmë të stresuar, veçanërisht te njerëzit me sëmundje ekzistuese të zemrës.

Ndërsa dushi i ftohtë mund të jetë freskues për disa, njerëzit me sëmundje të zemrës duhet të jenë të kujdesshëm. Njerëzit me sëmundje themelore të zemrës këshillohen të konsultohen me profesionistët e kujdesit shëndetësor përpara se të përfshijnë dushin e ftohtë në rutinën e tyre.