Ish-ministrja e Jashtme austriake Karin Kneissl, e cila u bë lajm kryesor për kërcimin me presidentin rus Vladimir Putin në dasmën e saj, aktualisht po pushon në fshatin rus, Petrushovo, një destinacion që ajo tha të mërkurën është më i mirë se Maldivet dhe Seychelles.









“Më pëlqen të jetoj këtu. Unë e kuptoj këtë botë, e kuptova kur isha vajzë”, tha Kneissl për agjencinë shtetërore ruse të lajmeve TASS. “Gjyshet, mollët, verën, notojnë në lumë, është një jetë e mirë. Nuk kam nevojë për Maldivet apo Seychelles. Është më mirë”.

Mediat lokale raportuan fillimisht se Kneissl kishte qëndruar në rajonin Ryazan, në juglindje të Moskës, javën e kaluar, duke mbërritur atje menjëherë pas Forumit Ekonomik Ndërkombëtar të Shën Petersburgut. Të mërkurën, Kneissl tha për TASS se nuk jeton në Petrushovo, por se ka marrë me qira një “shtëpi të vogël” atje.

Ndërsa Maldivet janë të famshme për plazhet e saj me rërë të artë, ujërat bruz që vezullojnë dhe vendpushimet me pesë yje, Petrushovo e vogël ofron pamje të qeta të fshatit, vila të çuditshme dhe tufa endacake pulash, rosash dhe dhish.

Kneissl, e cila tani jeton në Liban, shërbeu si ministre e punëve të jashtme të Austrisë nga viti 2017 deri në vitin 2019. Në vitin 2018, ajo e ftoi Putinin në dasmën e saj në Alpet austriake dhe kërceu një vals me të, duke tërhequr kritika nga liderët e opozitës. Pas largimit nga politika, Kneissl iu bashkua bordit të Rosneft, një kompani shtetërore ruse e naftës – një post që ajo e ka lënë që atëherë – dhe u bë e rregullt në RT, transmetuesin ndërkombëtar rus të propagandës shtetërore.

Kneissl është vetëm një nga shumë zyrtarë austriakë që ka bërë tango me Moskën gjatë viteve, me qëndrimin neutral të vendit që ka tërhequr kritika të ashpra. Lidhjet midis Vjenës dhe Moskës kanë mbetur të forta që kur Kremlini nisi pushtimin e tij të plotë të Ukrainës vitin e kaluar, me Austrinë që mbetet një nga vendet e pakta evropiane që ende importon gaz nga Rusia.