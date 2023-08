Arnautoviç është për rekord te Interi, më i shtrenjtë se ai ishte vetëm… Ronaldo

Inter pagoi 10 milionë euro për transferimin e tij nga Bolonja dhe Marko Arnautoviç ndodhte tashmë në Milano. Sulmuesi është gati t’i nënshtrohet testeve mjekësore përpara se të nënshkruajë një kontratë dyvjeçare dhe të vihet në dispozicion të Simone Inzagit. 34-vjeçari austriak do të jetë në gjendje të stërvitet më së shumti tri ditë me shokët e tij para ndeshjes së parë të kampionatit. Në varësi të mënyrës se si do të zhvillohet ndeshja, austriaku është gati të japë kontributin e tij në një sfidë ku me shumë mundësi do ta nisë nga pankina.









VLERA – Me këtë transferim të papritur, por shumë të kërkuar, Arnautoviçi kërkon të bëjë një xhiro të fundit prestigjioze në karrierën e tij, gjithashtu për të ndjerë atmosferën magjepsëse të Ligës së Kampioneve, që i mungon prej 13 vitesh. Përveç kësaj, totali prej 10 milionë eurosh të paguara nga Interi për të, i kanë siguruar edhe një vend në blerjet më të shtrenjta europiane për lojtarët mbi 34 vjeç. Austriaku renditet i dyti dhe vendin e parë ia rrëmben vetëm një makineri golash dhe parash si Kristiano Ronaldo.

Rikthimi i portugezit në 2021-shin te Mançester Junajtidi për 17 milionë euro kur ishte 36 vjeç ia ka dorëzuar Ronaldos vendin e parë. Në vendin e tretë dhe të katërt të kësaj renditjeje speciale është një tjetër zikaltër, portieri Jan Zomer me dy transferimet e tij gjatë këtij viti. Në janar u pagua 9 milionë euro për të kaluar nga Borusia Mënshengladbah te Bajern Mynihu dhe gjatë kësaj vere u pagua 6 milionë për të mbërritur nga bavarezët tek Interi.

LINJA ZIKALTËR – Fakti që në dy nga katër raste ka qenë gjithmonë në mes Interi është vetëm një tregues i këtyre kohërave jo aq të lehta për zikaltrit. Buxheti i kufizuar ka qenë një nga kriteret sipas të cilave janë detyruar të veprojnë drejtuesit, që kanë pasur parasysh edhe një tjetër kriter: përvojën e lojtarëve të skuadrës. Portieri zviceran i plotëson këto kushte, po ashtu edhe sulmuesi, të paktën sipas linjës që ka zgjedhur aktualisht Interi.

PANORAMASPORT.AL