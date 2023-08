Cilat janë tri shenjat me më shumë fat në dashuri gjatë kësaj jave

Vera është e favorshme për dashurinë dhe aq më tepër për këto tre shenja, të cilat gjatë javës 14-20 gusht do të shohin pasionin dhe romancën të marrin hov në jetën e tyre.









Virgjëresha

Tani do të pajtoheni me disa aspekte të marrëdhënies tuaj të dashurisë që keni menduar se nuk do t’i pranonit kurrë. Papritur, gjithçka duket e mundur. Logjika dhe emocionet janë të lidhura gjatë kësaj jave dhe edhe nëse mendoni se të menduarit logjik nuk është pika juaj e fortë, do t’ju ndihmojë të merrni vendimet më të mira edhe në fushën e dashurisë. Nëse ka ndonjë gjë, yjet ju rrethojnë me energji pozitive, të cilën ju e përqafoni me dëshirë, së bashku me një kuptim më të thellë të jetës suaj.

Peshorja

Gjithmonë e keni ditur që një marrëdhënie afatgjatë kërkon përpjekje, por në këtë rast mjafton sensi i shëndoshë dhe respekti i ndërsjellë. Këtë javë do të siguroheni që të jeni pikërisht aty ku duhet të jeni dhe që edhe eksperiencat më të vështira që keni ndarë me partnerin t’ju bëjnë më të fortë. Përdorni mësimet e nxjerra për të forcuar më tej themelet e marrëdhënies suaj. Sigurohuni që partneri juaj do të jetë aleat në këtë përpjekje.

Ujori

Këtë javë do të keni shumë arsye për të festuar – mes tyre, fakti që ju dhe partneri juaj keni arritur një marrëveshje. Kjo mund të duket më praktike sesa romantike, por do t’i japë lidhjes tuaj jetëgjatësi dhe perspektivë. Kompromisi nuk është në thelb i keq. Provojeni në të ardhmen, do t’ju ndihmojë. Mjafton të duash dhe të të duan për t’u ndjerë i lumtur dhe le të jetë e nevojshme të bësh disa lëshime. Një mësim që tani do ta bëni vërtet tuajin dhe do t’ju shërbejë mirë.