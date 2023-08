“Europa ka nevojë për Rusinë”/ Ish-Presidenti francez, Sarkozy ‘përmbys’ diplomacinë europiane: Po i ‘shisni’ Ukrainës premtime të pambajtura

Ish-presidenti francez Nicolas Sarkozy thotë se “diplomacia, diskutimet dhe bisedimet” janë “mënyrat e vetme” për të zgjidhur luftën e Rusisë kundër Ukrainës.









Në një intervistë të botuar në të përditshmen franceze Le Figaro të mërkurën, Sarkozy argumentoi se Evropa duhet të “qartësojë strategjinë e saj” dhe të kërkojë një kompromis me Rusinë në vend që të ndjekë “idenë e saj të çuditshme” për financimin e një lufte pa e bërë atë.

“Pa kompromis asgjë nuk do të jetë e mundur dhe rrezikojmë që situata të degjenerojë në çdo moment. Kjo fuçi baruti mund të ketë pasoja të frikshme”, tha ai.

Sarkozy dënoi vendimin e Vladimir Putin për të pushtuar Ukrainën si “serioz” dhe “një dështim”, por këmbënguli se Rusia ishte “fqinj i Evropës”. Dhe pavarësisht keqkuptimeve në historinë e tyre të përbashkët, “ne kemi nevojë për ta dhe ata kanë nevojë për ne”, shtoi ai.

Në intervistën e tij, Sarkozy u bëri jehonë pikëpamjeve që dikur ishin të zakonshme në qarqet diplomatike në Francë, ku theksi ishte në historinë e gjatë që lidh Francën dhe Rusinë. Por pikëpamje të tilla kanë humbur shumë vlerë që nga fillimi i pushtimit, me më shumë zëra ‘skifteri’ që fituan ndikim në Francë.

Vetë presidenti francez Emmanuel Macron deri pak para luftës hodhi poshtë paralajmërimet se Putini donte të pushtonte Ukrainën dhe mbajti telefonata të gjata me presidentin rus në javët e para të pushtimit për ta bindur atë të tërhiqej. Që atëherë ai ka përqafuar një linjë më të ashpër ndaj Rusisë dhe u zotua të mbështesë Ukrainën deri në fitore.

Sarkozy u distancua nga qëndrimi i Macron ndaj Ukrainës, duke thënë se “intuita e mëparshme” e Macron ishte e drejtë, por ai dështoi ta ndiqte, pjesërisht “për shkak të presionit nga evropianët lindorë”.

Liderët e Evropës Lindore në veçanti kritikuan ashpër propozimet e Macron ndaj Moskës. Në maj të vitit të kaluar, kryeministri i Polonisë, Mateusz Morawiecki, kritikoi vendimin e Macron për të mbajtur kanalet e hapura me Putinin dhe krahasoi përpjekjet e tij për të negociuar me Hitlerin.

Sarkozy hodhi poshtë gjithashtu ofertën e anëtarësimit të Ukrainës në BE dhe e krahasoi atë me përpjekjen e dënuar të Turqisë për t’u bashkuar me bashkimin. “Ne po shesim premtime të gabuara që nuk do të mbahen”, tha ai. Ai hodhi gjithashtu dyshime nëse Ukraina duhet të kërkojë të ripushtojë Krimenë.