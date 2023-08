“Le ta fillojmë me 500 mijë dollarë”/ “Ari në këmbët e Margot Robbie”, aktores i propozohet shitja e shputave të këmbëve për fansat

Pas suksesit të madh të filmit të saj “Barbie” e për rrjedhojë edhe Margot Robbie, aktorja duket se po “hap dyer të reja” në karrierën e saj.









Sipas një raporti të Marca, pas pamjeve në film që tregojnë këmbët e Margot Robbie, ylli ka pranuar një ofertë profesionale për të shitur fotot e putrave të saj.

Në veçanti, platforma online “Fun With Feet”, ku mund të shkëmbehen foto këmbësh me të tjerët, i propozoi aktores.

Në një letër dërguar Margot Robbie-t, një prej administratoreve të platformës, me pseudonimin “Liz” i sugjeronte aktores që të punonte me ta për të krijuar përmbajtje në lidhje me filmin “Barbie”.

Margot Robbie offered nearly $500,000 for photos of her feet – after netting over $77million for blockbuster Barbie role https://t.co/fbWJgQl7cY pic.twitter.com/KCUexyLooX — Daily Mail US (@DailyMail) August 15, 2023

Në fakt, ai i ofroi asaj një bonus fillestar prej 500,000 dollarë. “E dashur Margot, emri im është Liz dhe bëj mijëra dollarë duke shitur foto të këmbëve në Fun With Feet. Gjithashtu, ju ngjaj shumë. Barbie janë të gjitha femra, por ne jemi edhe Barbie të vërteta, stereotipisht e kam fjalën”, nis letra.

“Do të doja të punoja së bashku në përmbajtjen e frymëzuar nga Barbie pasi do të na sjellë miliona. Plus, Fun With Feet po ofron t’ju japë një bonus prej 500,000 dollarësh për të filluar. Nëse jeni dakord, ne mund të përfitojmë si nga ngjashmëria jonë ashtu edhe nga obsesioni i botës me të gjitha gjërat Barbie, falë këmbëve tona”, vazhdon letra.

Një ofertë e ngjashme i është bërë edhe Ryan Gosling, por detaje të tjera nuk janë publikuar.