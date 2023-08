“Nuk duhej ta kisha thënë kështu, ishte gabim”/ Bashkëpunëtori i Stoltenberg tërhiqet nga deklarata për dhënien e territoreve nga Ukraina në Rusi

Stian Jensen, drejtor i zyrës speciale të Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, e cilësoi një formulim të pasaktë propozimin që ai bëri për dhënien e territorit nga Ukraina Rusisë, në mënyrë që Kievi të anëtarësohet në NATO.









Propozimi tërhoqi zemërimin e Ukrainës, ku një bashkëpunëtor i presidentit të saj, Volodymyr Zelensky, e quajti atë qesharak.

Jensen të mërkurën, një ditë pas komenteve të diskutueshme, u tërhoq, duke thënë se deklarata e tij ishte pjesë e një deklarate më të madhe.

“Nuk duhej ta kisha thënë kështu, ishte gabim”, vuri në dukje ai në një intervistë të re dhe shtoi se “është absolutisht e drejta e Ukrainës se çfarë të bëjë, gjëja më e rëndësishme tani është të mbështesë Ukrainën”.

Siç vëren Politico duke cituar diplomatë, ky 24 orësh që kaloi nga deklarimi, ishte katastrofik. Shkëmbimi i tokës, edhe nëse diskutohet në sfond, nuk është artikuluar publikisht.

“Gabim i madh, surprizë për një profesionist me përvojë”, ka komentuar për Politico një diplomat nga një vend i Europës Qendrore, ku ka shtuar se Jensen nuk ka mandat të vazhdojë me propozime të tilla, që nuk i ndihmojnë as ukrainasit. “Deklaratë e pafat, jashtë vullnetit të 31 aleatëve të NATO-s”, tha një tjetër, ndërsa një koleg komentoi se e kuptonte arsyetimin, por shkëmbimi “nuk ishte diçka që duhej të ishte në tryezë”.

Të martën, Jensen tha se si zgjidhje për luftën, Ukraina mund t’i ofrojë Rusisë territor në këmbim të një vendi në NATO.

Komentet u bënë gjatë një paneli diskutimi në Norvegjinë jugore dhe u raportuan nga gazeta norvegjeze VG. Aleatët perëndimorë kanë theksuar prej kohësh rëndësinë e integritetit territorial të Ukrainës dhe këmbëngulin se Kievi do të vendosë se kur dhe si të negociojë me Moskën.

“Shkëmbimi i territoreve me ombrellën e NATO-s? Është qesharake”, shkroi në Twitter Mykhailo Podoliak, një këshilltar i Zelensky, ndërsa zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës e quajti çdo bisedë për shkëmbimin e territorit me NATO-n “krejtësisht të papranueshme”.