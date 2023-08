VIDEO/ Oficerja e policisë vrau një 36-vjeçar që e sulmoi me një pistoletë lodër – Ai qëlloi në sy të një fëmije

Reagimi i një oficere policie në Denver të SHBA-së, e cila qëlloi dhe vrau një 36-vjeçar afrikano-amerikan kur ai e sulmoi duke mbajtur në dorë një send, i cili rezultoi se ishte lodër, ka shkaktuar një ndjesi në SHBA.

Ngjarja ka ndodhur, siç shihet në videon nga kamera e sigurisë në uniformën e polices, përballë një fëmije.

Denver officer fatally shoots man, Brandon Cole, feared to have knife as young child stands right behind him.

The “knife” later turned out to be a black marker. pic.twitter.com/HpRscEj1nS

— News Alphas (@NewsAlphas) August 15, 2023