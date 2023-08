Ikën pa paguar nga restoranti në Berat, media italiane: Në Shqipëri paskan shkuar edhe disa ‘dinakë’

Lajmi se disa turistë italianë ishin larguar pa paguar nga një restorant në Berat bëri bujë në mediat shqiptare, ndërsa sot është pasqyruar edhe në mediat në Itali.









Një prej mediave italiane, Open Online shkruan se bumi i turistëve italianë në Shqipëri, mesa duket ka sjellë edhe ata njerëz që kanë “zakone të këqija”.

“Për shumë italianë, vera e vitit 2023 ishte e lidhur me Shqipërinë: ikja nga brigjet kombëtare, shkaktoi rekordin historik të nisjeve verore drejt Tiranës. Një ‘pushtim’ që banorët vendas nuk mund të mos e vinte re. Megjithatë, jo gjithmonë me kënaqësi, pasi disa turistë duket se kanë sjellje të këqija: ky është rasti i një grupi prej katër italianësh që u larguan nga një restorant pa paguar faturën prej rreth 80 euro. Gjithçka ka ndodhur në Berat, një qytet historik në qendër të vendit. Sipas gazetave lokale tha pronari i restorantit, se nuk kishte bërë as përpjekjen më të vogël për t’i ndjekur”, shkruan media italiane open online.

Ky është rasti i një grupi turistësh italianë që pasi darkuan në restorant “Guva” në Berat u larguan pa paguar një faturë prej 80 eurosh.