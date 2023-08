Pesë shenja që tregojnë se dikush është xheloz për ju

Edhe të pa marrë parasysh se sa njeri i mirë dhe bujar jeni, gjithmonë do të ketë dikush që do t’ju ketë zili. Shumicën e kohës zilia është e lehtë për t’u dalluar, por ndonjëherë ajo fshihet pas sjelljeve miqësore të mbuluara. Lexoni më poshtë disa shenja që tradhtojnë një ndjenjë zilie dhe ndonjëherë janë të vështira për t’u zbuluar.









Ata i karakterizojnë situatat si “të padrejta”

“Një mënyrë për të treguar nëse një person është xheloz apo ziliqar për ju është t’i kushtoni vëmendje mënyrës se si ata flasin për njerëzit e tjerë dhe si e shohin botën në përgjithësi”, thotë Liz Kelly, një psikoterapiste, për Bustle. “Ka shumë mundësi që ky person të akuzojë jetën si ‘të padrejtë’. Shpesh, ata që përdorin këtë term fajësojnë rrethanat e jashtme, sepse nuk kanë arritur aq sa të tjerët apo ju pavarësisht mundit që bëni për t’ia dalë mbanë”, shton eksperti.

Ata po përpiqen t’ju lënë në hije

“Miqtë xhelozë ose anëtarët e familjes zakonisht përpiqen të vjedhin shkëlqimin tuaj. Çfarëdo që keni bërë, ata e kanë bërë më parë dhe më mirë. Rritja që keni marrë nuk është asgjë në krahasim me të tyren ose udhëtimi juaj jashtë vendit zbehet në krahasim me të tyren. Çështjet e vetëvlerësimit që kanë nuk i lënë të gëzohen me sukseset e të tjerëve dhe gjithmonë përpiqen të duken më të mirët nga të gjithë”, vëren Cynthia Catchings, terapiste e shëndetit mendor, në të njëjtin medium.

Ata i meritojnë vendimet tuaja

“Dhe ata nuk i respektojnë. Një person xheloz do të kritikojë vazhdimisht veprimet ose zgjedhjet tuaja, edhe nëse ato nuk e prekin fare atë. Pra, në vend që të jenë të lumtur për ju apo edhe të përpiqen të kuptojnë vendimet tuaja, ata ju gjykojnë. Një tjetër shenjë e qartë e zilisë dhe mungesës së vetëvlerësimit”, thotë Cynthia Catchings.

I mbulojnë fyerjet me komplimente

“Një kompliment i mbrapshtë – domethënë një kompliment që duket si një kompliment, por në fakt përmban një fyerje – është një shenjë e zakonshme e xhelozisë”, thotë Catchings. “Shpesh do të dëgjoni një njeri që e ka zili suksesin e të tjerëve, të lavdërojë dhe në të njëjtën kohë të anulojë fjalët e bukura që ka thënë nga një kontradiktë e shtuar në fjalinë e tij, ose nga një fyerje e mbuluar. Sigurisht, në argumentet e tyre përfshihen dhjetëra stereotipa dhe paragjykime”.

Ata shmangin këdo që ka sukses

“Sidomos menjëherë pas suksesit të tij. Shmangia e personit dhe mosdashja për të kaluar kohë me të pasi të ketë arritur diçka mund të jetë një shenjë xhelozie. Ndërveprimi me këtë person u shkakton atyre emocione të forta, të cilat nuk mund t’i menaxhojnë, prandaj e shmangin atë”, theksojnë ekspertët.