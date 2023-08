‘Rusia rrezikon luftën me NATO-n në Detin e Zi’, paralajmëron ish-komandanti i lartë i NATO-s në Europë

Moska rrezikon të ndezë një luftë të drejtpërdrejtë me NATO-n duke përgjuar anijet në ujërat ndërkombëtare dhe duke kërkuar të vendosë një bllokim ekonomik në Ukrainë, paralajmëron ish-komandanti suprem i NATO-s për Evropën.









Ish Admirali i SHBA, James Stavridis, i cili udhëhoqi forcat e aleancës në kontinent midis viteve 2009 dhe 2013, i tha POLITICO se përshkallëzimi në det – duke përfshirë hipjen në një anije turke të dielën – mund të detyrojë partnerët e Kievit të ndërhyjnë për të parandaluar dëmtimin e ekonomisë së Ukrainës.

“Veprimet e Rusisë në ujërat ndërkombëtare të Detit të Zi krijojnë një rrezik real për ta përshkallëzuar këtë në një luftë në det midis NATO-s dhe Federatës Ruse”, tha Stavridis. NATO, vazhdoi ai, “nuk do të sigurojë të gjitha armët dhe paratë për Ukrainën, vetëm për të parë Rusinë duke e mbytur ekonominë e tyre me një bllokadë të paligjshme”.

Të martën, ministria ruse e mbrojtjes konfirmoi se kishte gjuajtur të shtëna paralajmëruese përpara se të hipte në Şükrü Okan, një anije mallrash me flamur Palau, të cilën ministri i jashtëm ukrainas e identifikoi si turke. Inspektimi ndodhi në jugperëndim të Detit të Zi, në brigjet e Turqisë, një peshë e rëndë e NATO-s. Stavridis e kritikoi taktikën si “të barazvlefshme me piraterinë”, me Kremlinin duke shkuar në përpjekje më të mëdha për të minuar tregtinë midis Ukrainës dhe pjesës tjetër të Evropës.

“Nëse Rusia fillon të kapë anije ose kërkon t’i trembë ato, mendoj se ka të ngjarë që NATO të përgjigjet duke mbështetur një korridor humanitar për transportin detar”, tha Stavridis. Aleanca mund të mbrojë anijet që shkojnë në dhe nga porti ukrainas i Odesës “me avionë luftarakë të NATO-s lart dhe ndoshta anije luftarake të NATO-s në përcjellje”.

Tensionet në Detin e Zi janë përshkallëzuar në mënyrë dramatike që kur Rusia u tërhoq në mënyrë të njëanshme nga një marrëveshje e grurit të OKB-së në korrik dhe paralajmëroi se anijet që udhëtonin në portet e Ukrainës mund të shiheshin si objektiva ushtarakë. Si kundërpërgjigje, Ukraina tregoi gatishmërinë e saj për të synuar eksportet ruse të energjisë me një sulm detar me dron mbi një cisternë dhe shpalli ujërat rreth porteve ruse të Detit të Zi si një “zonë me rrezik lufte” nga 23 gushti.

Në përgjigje të tërheqjes ruse nga marrëveshja e grurit, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg akuzoi Rusinë për “veprime të rrezikshme dhe përshkallëzuese në Detin e Zi”, pjesërisht edhe në lidhje me bombardimet e Rusisë ndaj porteve ukrainase. NATO shtoi se “po rrit mbikëqyrjen dhe zbulimin në rajonin e Detit të Zi, duke përfshirë avionët e patrullimit detar dhe dronët”.

Stavridis argumentoi se mbështetja nga anëtarët e NATO-s në kufi me Detin e Zi, përkatësisht Turqia, Rumania dhe Bullgaria, do të nënkuptonte “flota ruse e Detit të Zi do të mbingarkohej ushtarakisht”.

Turqia i ka kërkuar Rusisë që t’i bashkohet sërish marrëveshjes së grurit dhe Këshilli i saj i Sigurisë Kombëtare ka thënë se tensioni në Detin e Zi “nuk është në dobi të askujt”. Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan thuhet se do të takohet me Putinin në fund të muajit, ku tregtia e drithërave ka të ngjarë të jetë në agjendë.

Deri në tërheqjen e Rusisë, marrëveshja e prishur nga OKB-ja e drithërave u vlerësua me sigurimin që 32.9 milionë tonë të korra të largoheshin të sigurta nga portet e Detit të Zi të Ukrainës, duke shmangur rrezikun e urisë në vendet më të varfra. Presidenti rus Vladimir Putin tha se qeveria e tij do të “refuzojë të zgjasë” atë marrëveshje, në vend të kësaj do të zgjedhë të sigurojë drithë falas për disa vende afrikane rast pas rasti.

Pas lëvizjes, forcat e armatosura të Moskës goditën depot e grurit të Ukrainës përgjatë bregut të Detit të Zi, duke shkatërruar rreth 60,000 ton ushqime të raportuara. Rusia ka goditur gjithashtu në mënyrë të përsëritur portet e lumit Danub të Ukrainës, Reni dhe Izmail, vetëm disa qindra metra nga kufiri me Rumaninë anëtare të NATO-s, me sulme me raketa që duket se synojnë tregtinë e grurit. Ministria e Mbrojtjes e Moskës paralajmëroi se “të gjitha anijet që lundrojnë në ujërat e Detit të Zi drejt porteve të Ukrainës do të konsiderohen si transportues të mundshëm të ngarkesave ushtarake”.

Pavarësisht kësaj, Kievi ka shpallur një “korridor të përkohshëm” për trafikun detar nga portet e tij jugore, duke lejuar anijet që kanë qenë të kufizuara në port për javë të tëra të hyjnë në ujërat ndërkombëtare. Të mërkurën, ministri i Infrastrukturës Oleksandr Kubrakov njoftoi se anija e parë, një anije me kontejnerë nën flamurin e Hong Kongut, ishte nisur, pavarësisht kërcënimit nga Moska.