Tre vdekje në SHBA nga bakteret që hanë mish!

Autoritetet shëndetësore në SHBA janë alarmuar pas tre vdekjeve për shkak të një bakteri që jeton në ujë.









Vdekjet – një në Nju Jork dhe dy në Konektikat – janë për shkak të një infeksioni të rrallë që shpesh rezulton nga ngrënia e butakëve të papërpunuar ose ekspozimi ndaj kripës ose ujit të njelmët.

Bakteri Vibrio vulnificus shfaqet në mjediset bregdetare me ujë të kripur. Midis majit dhe tetorit, kur moti është më i ngrohtë, vërehen përqendrime më të larta. Sipas Qendrës Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, infeksionet mund të ndodhin kur një plagë e hapur bie në kontakt me ushqim deti të papërpunuar ose të papjekur ose lëngje të tyre, ose me ujë të kripur ose të njelmët.

Ata që kontraktojnë infeksionin mund të sëmuren rëndë dhe të kenë nevojë për amputim ndërsa rreth një në pesë njerëz vdesin. Më të rrezikuarit janë të moshuarit dhe ata me sistem imunitar të dobësuar.

Të dy njerëzit nga Connecticut kishin prerje të hapura ose plagë ose pësuan lëndime të reja gjatë aktiviteteve që mund të çonin në infeksione. Viktimat, si një person tjetër që u sëmur, ishin 60-80 vjeç.

Në vitin 2020, pesë raste të infeksioneve nga bakteret u raportuan në Connecticut, por asnjë në 2021 dhe 2022.

Në të njëjtën kohë, Departamenti i Shëndetësisë i Shtetit të Nju Jorkut u bëri thirrje ofruesve të kujdesit shëndetësor që të marrin parasysh goditjen me kamzhik kur diagnostikojnë infeksione të plagëve ose sepsë me origjinë të panjohur.