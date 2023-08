‘Tregojnë atë çka po ndodh realisht në Rusi’, Le Figaro për rusët në Serbi: Vulin po iu bën presion

Rreth 200 mijë rusë të cilët nuk kanë nevojë për vizë, shkuan në Serbi pas shpërthimit të luftës në Ukrainë në fund të shkurtit 2022 dhe shumica e tyre u vendosën në Beograd, shkruan gazeta franceze Le Figaro.









“Ne jemi këtu për të filluar një jetë të re”, tha Maxim i cili u largua nga Shën Petersburg dhjetorin e kaluar.

Ai theksoi se jeta në Rusi ishte bërë e padurueshme prej vitesh dhe shtoi se ai u largua nga vendi për shkak të luftës dhe frikës së mobilizimit. Sipas tij, Beogradi është një qytet me shumë kulturë, me njerëz të ngrohtë, mes Lindjes dhe Perëndimit. Në artikull thuhet se kjo prani filloi të ndryshojë opinionin e njerëzve në Serbi, të cilët kryesisht kanë pikëpamje të afërta me Kremlinin.

“Serbët i mirëpresin rusët sepse ata e shohin vendin tonë si një vend vëllazëror. Ne ndajmë traditën ortodokse. Por ata nuk janë të informuar për natyrën e regjimit rus.

Unë, që e lashë Moskën jashtë pacifizmit në javën pas shpërthimit të luftës, jam shumë i befasuar. Sidomos kur sheh shkronjën Z ​​(simboli i luftës ruse) të shkruar në mure”, tha një rus i quajtur Lav.

Petar Nikitin, një avokat rus, i cili jeton në Beograd që nga viti 2006, kaloi pothuajse 48 orë në aeroportin “Nikola Tesla” para se të kthehej në shtëpi, falë presionit të opinionit publik liberal serb.

Disa ditë më vonë, më 25 korrik, Vladimir Volohovski, i cili u arratis nga Shën Petersburg në fillim të luftës në Ukrainë, iu refuzua vazhdimi i lejes së qëndrimit në Serbi.

Në artikull thuhet se u bë e tepërt për regjimin autoritar të presidentit serb Aleksandër Vuçiç dhe Aleksandër Vulin, shefit të tij besnik të inteligjencës.

“Vulin, haptazi në anën e Kremlinit, që nga emërimi i tij dhjetorin e kaluar, ka ushtruar presion mbi kundërshtarët e Kremlinit duke i spiunuar ata dhe duke e ndarë atë informacion me Moskën”, shkruan gazeta franceze.

Rusët në Serbi besojnë se Vulin qëndron pas këtyre veprimeve kundër tyre.

Sipas gazetës franceze, Vulin akuzohet se përdor funksionet e tij publike për të mbështetur Rusinë, duke mundësuar aktivitete dashakeqe ruse që degradojnë sigurinë dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe duke i ofruar Rusisë mundësinë për të pasur ndikim në rritje në rajon.

Drejtori i Agjencisë për Siguri dhe Informacion i Serbisë (BIA), Aleksandar Vulin, është futur në listën e sanksioneve amerikane.

Kështu bëri të ditur Zyra për Kontrollin e Aseteve të Huaja në Departamentin amerikan të Thesarit gjatë muajit korrik.

Sipas Thesarit, Vulin është përfshirë në afera korruptive për “të shtyrë përpara agjendat e tij politike dhe interesat e tij personale në kurriz të paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor”.