Trendi i rrezikshëm i Tik Tok që mund të dëmtojë veshkat

Mënyra të shpejta për të humbur peshë ose për të shmangur fryrjen me siguri do të gjenden duke shfletuar faqen kryesore të llogarisë tuaj Tik Tok. Por kur këto praktika konsiderohen të një cilësie të dyshimtë, veçanërisht kur nuk rekomandohen nga ekspertët, shëndeti ynë mund të jetë në rrezik.









Ndër këto tendenca të rrezikshme, një e fundit thekson se njerëzit duhet të konsumojnë boraks– pluhuri i mirënjohur larës – që pretendon se ndihmon me forma të ndryshme të dhimbjes dhe inflamacionit, që supozohet se kontribuon në shëndetin e kockave dhe redukton osteoartritin. Boraksi, i njohur gjithashtu si borat natriumi, është një hidrat mineral natyral i borit, për të cilin përkrahësit pretendojnë se është një burim përfitimesh. Në fakt, përdorues të ndryshëm krijojnë video ku ata konsumojnë një sasi të vogël pluhuri direkt nga kutia e detergjentit së bashku me një gotë ujë. Boraksi dihet se ka aktivitet antimikrobik, antiseptik dhe antimykotik dhe përdoret si një përbërës në produktet e pastrimit. Konfuzioni me sa duket është shkaktuar nga fakti se boraksi (një mineral) përmban bor, një element gjurmë që gjendet në disa fruta dhe perime.

Megjithatë, disa profesionistë shëndetësorë paralajmërojnë se kjo praktikë mund të shkaktojë dëmtime të shumta në trup, njëra prej të cilave ndodhet në veshka. Dr. Karthik Ramani, profesor i asociuar i Patologjisë në Universitetin e Shëndetit të Miçiganit, shpjegon rreziqet që kjo prirje mund të shkaktojë për këtë organ kyç të trupit dhe thekson se boraksi nuk është bor.

Boroni, shpjegon ai, është një element gjurmë që gjendet natyrshëm në shumë ushqime dhe nuk klasifikohet si një lëndë ushqyese thelbësore për njerëzit, sepse kërkimet ende nuk kanë identifikuar një funksion të qartë biologjik. Ushqimet bimore – duke përfshirë frutat, zhardhokët dhe bishtajore – përmbajnë sasinë më të madhe të borit dhe janë mënyra më e sigurt për ta futur atë në dietën tuaj. Si substancë, kryesisht ekskretohet në urinë.

Disa eksperimente me kafshë kanë treguar disa përfitime të mundshme të borit për sa i përket aktivitetit antioksidues, megjithatë përfitimi për gurët në veshka mbetet i paqartë.

Pse konsiderohet i rrezikshëm për veshkat?

Boraksi nuk është i njëjtë me borin. Madje, ka disa raporte të rasteve të helmimit akut që shkaktoi insuficiencë renale akute dhe dëmtim të shumë organeve. Dështimi akut i veshkave mund të shfaqet me simptoma të tilla si nauze, të vjella, lodhje, kruajtje dhe ënjtje të këmbëve, të cilat mund të çojnë në shtrimin në spital dhe nevojën për dializë për të hequr periodikisht toksinat dhe lëngjet.

Nëse megjithatë e keni konsumuar substancën dhe mendoni se po përjetoni probleme me veshkat, duhet të kontaktoni menjëherë një profesionist të kualifikuar të kujdesit shëndetësor, qendrën tuaj lokale të kontrollit të helmeve ose të shkoni në departamentin më të afërt të urgjencës.

Simptomat e helmimit mund të përfshijnë simptoma të rënda të përzier, të vjella, skuqje të lëkurës, reaksion alergjik, probleme me frymëmarrjen, konvulsione, konfuzion dhe ulje të konsiderueshme të prodhimit të urinës.