Wow! Jeta dhe karriera e Taylor Swift do të studiohet nga studentët e Universitetit Shtetëror të Arizonës, ja arsyeja e veçantë

Studentët në Universitetin Shtetëror të Arizonës mund të studiojnë për muzikën dhe jetën e këngëtares së njohur Taylor Swift.









Kursi do udhëhiqet nga Ph.D. Alexandra Wormley dhe ka si qëllim që të frymëzojë studentat drejt koncepteve të avancuara të psikologjisë.

“Kursi në thelb përdor Taylor Sëift si një shembull të fenomeneve të ndryshme, thashetheme, marrëdhënie, hakmarrje. Klasa nuk do të pyetet se sa e pëlqejnë apo nuk e pëlqejnë atë, por duhet të jenë në gjendje që të mësojnë rreth psikologjisë së saj.”-tha Wormley.

Mirëpo kursi do të organizohet njësoj si turneu i Swift “Era’s”, ku çdo javë studentat do të kenë temë një nga albumet e saj.

Tema do t’i ndihmojë studentët të kuptojnë pse koncepti i hakmarrjes mund të jetë kaq i rëndësishëm.

Wormley gjithashtu vuri në dukje se kursi nuk do të jetë një takim tre-orësh i klubit të fansave të këngëtares.

Ajo shpreson se tema e kursit do t’i ndihmojë studentët që të ‘lidhin materialin dhe informacionet e dhëna me jetën e tyre të përditshme’, ndërsa hulumtim ka vërtetuar se gjasat që ky projekt do të jetë i suksesshëm janë shumë të mëdha.