ZYRTARE/ Dinamo prezanton 26-vjeçarin që u shpall kampion me Partizanin

Tashmë është zyrtare, Bekim Rexhepi vishet blu! Portieri 26-vjeçar që sezonin e shkuar u shpall kampion me Partizanin, ka nisur një aventurë të re në karrierën e tij duke iu bashkuar skuadrës së Di Biaxhos.









Tekniku ishte i bindur me portën, një sektor që më parë konsiderohej i mbyllur, pas afrimit të Edmir Salit, duke afruar kështu një kampion si Rexhepi.

26-vjeçarit i lindur në Shkup, që ka pasaportë maqedonase dhe shqiptare ka luajtur dy sezonet e fundit në Superiore, fillimisht me Skënderbeun, ku ra në sy për nivelin e tij dhe kampionatin e fundit me Partizanin, ku u shpall edhe kampion i vendit.

Pas kampionatit, Rexhepi u largua nga të kuqtë, të cilët do t’i ketë rivalë në derbin që do ta luajë me fanellën e Dinamos.

NJOFTIMI I KLUBIT:

Bekim Rexhepi vishet Blu!

Portieri kampion i Shqipërisë do të vijojë karrierën me fanellën e Dinamos.

Në kampionatin tonë, portieri 26-vjeçar ka debutuar fillimisht me ekipin e Skënderbeut, ku erdhi si huazim nga Shkëndija e Tetovës ndërsa në sezonin e kaluar ishte pjesë e ekipit të Partizanit.

FC Dinamo i uron suksese Rexhepit me fanellën e tij të re.

Panorama Sport