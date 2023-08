Ambasada e SHBA në Tiranë pret të ngarkuarin e ri me punë, David Wisner: Nder që të shërbej në Shqipëri

Ekipi i ambasadës së SHBA në Tiranë ka pritur sot në Shqipëri të ngarkuarin e ri me punë David Wisner si edhe familjen e tij.









Në një reagim në rrjete sociale, Wisner u shpreh se për të është një ndër që të shërbejë në Shqipëri, duke shtuar se pret me kënaqësi që të mësojë më shumë për historinë dhe kulturën.

REAGIMI:

Ekipi i Ambasadës së SHBA në Tiranë priti sot në Shqipëri të Ngarkuarin e ri me Punë, David Wisner dhe familjen e tij.

Wisner tha se është një nder të shërbejë në Shqipëri dhe ai pret me kënaqësi të mësojë më shumë për historinë dhe kulturën e saj të jashtëzakonshme. Ambasada do të vazhdojë të ndërtojë partneritetin e saj me Shqipërinë për të çuar përpara demokracinë, mbrojtjen dhe lidhjet e biznesit.

