Dita nis me diell, por pasdite moti bën kthesën e papritur

Për ditën e premte vendi ynë do të vijojë të jetë nën ndikimin e kushteve relativisht të qëndrueshme amtosferike.









Moti parashikohet fillimisht i kthjellët në të gjithë territorin dhe prej orëve të mesditës alternime vranësirash kalimtare të cilat do të jenë më të theksuara në relievet malore në lindje. Vranësirat në relievet kodrinore – malore do të shoqërohen me reshje shiu me intenistet të ulët. Në relievet e larta malore reshjet të herëpashershme me intensitet të ulët dhe lokalisht në formën e shtrëngatave dhe rrebesheve shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër.

Era do te fryjë me drejtim veriperëndim – verilindje me shpejtësi mesatare 1-6m/s ndërsa përgjatë vijes bregdetare e lugina fiton shpejtësi 8 – 12m/s duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 1-2 ballë.