Ditë jo e mirë për këtë shenjë/ Horoskopi për ditën e sotme, 18 gusht 2023

Dashi

Idetë tuaja janë shumë në kohë; kështu që, mos hezitoni t’i jepni ato tek të tjerët sa më shpejt të jetë e mundur. Mjetet elektronike janë çelësi për përhapjen e fjalës. Dërgoni e-mail dhe mesazhe të menjëhershme. Do të merrni përgjigje shumë shpejt.

Demi

E keni gjetur veten në një pozicion që ju pëlqen, por mund të jeni të lodhur nga drejtimi i përgjithshëm drejt të cilit po punon punëdhënësi juaj. Mos ngurroni të thoni mendimin tuaj për këtë çështje. Pikëpamja juaj do të marrë respekt dhe konsideratë të madhe.

Binjaket

Duket se ka tension kudo që të ktheheni. Idetë e ngurta të njerëzve të tjerë po qëndrojnë në rrugën e përparimit tuaj. Kjo nuk është koha më e mirë për ju që të bëni presion ndaj njerëzve, ose t’i bindni ata për diçka në të cilën ata nuk besojnë.

Gaforrja

Ju hapet një mundësi në të cilën mund të eksploroni më shumë liri në vendin e punës. Idetë tuaja po përzihen mirë me të tjerët dhe ata përreth jush respektojnë qasjen tuaj novatore dhe të pakufishme. Do të shkoni më tej nga sa prisni.

Luani

Është e vështirë për ju të punoni kur jo gjithçka është e parashtruar dhe planifikuar mirë. Fatkeqësisht, kjo do të ndodhë edhe sot. Asgjë për të cilën jeni përgatitur nuk do të funksionojë ashtu siç e prisnit. Jini gati për atë për të cilën nuk jeni përgatitur.

Virgjeresha

Ju jeni në pozicionin e përsosur për të bërë përparim në mënyrë agresive në idetë tuaja novatore. Të vetmet gjëra që ju ndalojnë janë ata njerëz që janë shumë të bllokuar në mënyrat e tyre për të provuar diçka të re. Mos u shqetësoni për këta njerëz. Ju do të keni sukses pa to.

Peshorja

Jini të vendosur me pozicionin tuaj. Tregojuni njerëzve se vullneti juaj është i fortë dhe se mund t’i komunikoni me sukses idetë tuaja të tjerëve. Sot do të keni më shumë ndikim sesa mendoni. Bëni gjërat me bindje në vend të pasivitetit.

Akrepi

Do të jetë e vështirë të mbash fokusin, por mos u shqetësoni. Thjesht mos provoni asnjë detyrë që kërkon që ju të qëndroni të bazuar dhe praktik. Mbajtja e vëmendjes vetëm në një gjë për një periudhë të gjatë do të jetë pothuajse e pamundur. As mos u mundoni të provoni.

Shigjetari

Do ta keni të vështirë të merreni me njerëzit përreth jush. Humori që dominon të gjithë do t’i bëjë ata të kërcënuar dhe sporadikë. Punoni në mënyrë të pavarur nëse mundeni. Përndryshe, mund të çmendeni duke u përpjekur të punoni së bashku me ata që nuk janë në anën tuaj.

Bricjapi

Aftësia juaj për të kryer shumë detyra do të jetë një aset kyç për ju. Të kesh zgjuarsi mendore për të kërcyer me lehtësi nga një gjë në tjetrën është diçka për të cilën duhet të krenohemi. Ndërsa të gjithë të tjerët janë në kampin e tij ose të saj të veçantë, ju do të jeni ai që lidh pikat.

Ujori

Mund të mos ndiheni në humor për të luftuar sot. Nëse dikush ju sfidon, përpiquni të dilni nga kjo. Ndoshta do të arrini të fitoni çdo betejë me fjalët tuaja. Provoni arsyetimin e ndjeshëm në vend të luftimit të hapur. Dëgjoni me kujdes shqetësimet e palës kundërshtare.

Peshqit

Një mosmarrëveshje e vazhdueshme me dikë me të cilin punoni do të intensifikohet. Të tjerët po i bashkohen palës kundërshtare dhe ju po filloni të pyesni veten se cilët janë në të vërtetë miqtë tuaj. Merrni parasysh motivet e tyre dhe jini mendjehapur. Ndoshta duhet të ndërroni edhe anë.