Ish-sulmuesi i Lacios nuk kursehet ndaj Juventusit: Tani e tepruat, ky është një turp

Xhibril Size, ish-sulmuesi i njohur francez i cili në karrierën e tij ka veshur fanellën e klubeve të njohura si Liverpuli, Olimpik Marseja e Lacio, ka bërë një postim të ashpër kundër Juventusit.









Ish-lojtari ka denoncuar një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në një miqësore mes ekipit U16 të bardhezinjve dhe atij të Liverpulit. Ai ka shpjeguar se një lojtar i ri i klubit italian, i ishte drejtuar me shprehje raciste një futbollisti anglez, duke bërë që ndeshja të ndërpritej menjëherë.

“Tani e tepruat. Gjatë ndeshjes Juventus kundër Liverpul U16 (djali im Prins po luante), një djalë i Juventusit e quajti n***o një të Liverpulit. Stafi i Liverpulit e ndërpreu ndeshjen. Juventus, çfarë ke ndër mend të bësh tani? Është e turpshme me djem 15-vjeçare, më mirë të veprosh me forcë dhe tani të keni turp”, shkruante Size në postimin e tij që denonconte ngjarjen.

