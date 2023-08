Kryeministri Edi Rama ka folur për vizitën e homologes së tij italiane Giorgia Meloni në Vlorë, ku qëndroi për disa ditë, teksa zbardhi dhe një pjesë të temave që u fol.

Rama ka deklaruar se Meloni do të rikthehet në tetor sërish në Tiranë dhe do ta presë me krahët hapur, teksa nuk kanë munguar vlerësimet për të.









Ai tha se nuk ka gabuar që nga dita e parë në linjën e politikës ndërkombëtare.

Intervista për La Stampa

“Giorgia është e pabesueshme. Mund të themi se lindi një miqësi. Por mbi të gjitha, se ajo është një politikane konkrete, jo një rrezik fashist”.

Pushimet katër-ditore të kryeministres Meloni në Shqipëri përfundojnë me përqafime të forta me kryeministrin Edi Rama, i cili e priti në vilën qeveritare.

Ajo u nis dje në orën 23:00 me tragetin Prince për në Brindisi: një kat i tërë i anijes ishte rezervuar për të, familjen dhe stafin e saj.

Sigurim, kamerierë, motobarkë, vizitë shumë private. Mund të na thoni diçka për pushimet e Melonit?

Giorgia donte të pushonte, e prita në port të hënën, as nuk dola nga makina dhe e çova në rezidencën time. E lashë atje. Më pas, hëngrëm një darkë me të dhe familjen time.

Meloni në Vlorë, shëtitje dhe kafe në lungomare me kryeministrin Rama. “Rimarr energjitë në funksion të një vjeshte sfiduese”

Ishit ju, gjithashtu dhe Tony Blair, konfirmoni?

Jo. Ai nuk ishte aty! Unë kam parë shumë fantazime për këtë dhe më shumë – si ajo që ajo (Meloni) nuk erdhi me traget, por me një jaht luksoz, ose se ajo erdhi për një termocentral bërthamor, më vjen keq, por Blair u largua mëngjesin e ardhjes e saj.

E keni çuar nëpër plazhet shqiptare?

Ajo nuk ka lëvizur që nga e hëna. Vetëm një ditë, me motobarkë, për të shkuar në plazhin përballë, në Gjirin e Vlorës. Dhe dje, kur e çova në qytet, në lungomare. Shumë turistë italianë bënë selfie, duke thirrur “president i madh”. I thashë që nëse do të matej pëlqimi me pritjen shqiptare, do të ishte 100%. Nuk më ndodh mua. Ajo u përgjigj se unë kam 10 vjet në pushtet, ajo 10 muaj. Por ka një episod tjetër në të cilin mendova: “Ajo është një gjigante”.

Dhe cila është ajo?

Në mediat shqiptare dhe në TikTok nuk flitej tjetër veçse për një grup italianësh që u arratisën nga një restorant në Berat pa paguar. Pronari e minimizoi. Kur i thashë Giorgias, të gjithë qeshën.

Ajo bëri një çehre dhe urdhëroi ambasadorin: “Shko dhe paguaj faturën për këta budallenj, të lutem, dhe bëj një deklaratë! Italia nuk mund të humbasë respektin kështu”.

Mes një kafeje dhe një tjetër, për çfarë çështjesh keni folur?

Ne folëm gjatë për marrëdhëniet ndërkombëtare. Dhe integrimin evropian, që ju e përcaktoni si riunifikim.

E keni fjalën për hyrjen e Ballkanit Perëndimor në BE?

Po, Giorgia mendon se është koha për të arritur në fund, pa na bërë të tërheqim veten për të jetuar.

Në planin ekonomik, ju ka bindur të bëni investime?

Ka kaq shumë gjëra që kemi në pritje. Së shpejti do të mblidhet për herë të dytë Komiteti Strategjik për Investimet Italiane, i krijuar me Di Maio.

Biseduam për projektin e ujësjellësit, të cilin Andreotti dhe Berlusconi e dëshironin tashmë, nga Shqipëria në Puglia. Kjo do të ishte e rëndësishme. Bëhet fjalë për përdorimin e burimeve në Shqipërinë e Jugut për t’i lidhur ato me Italinë.

Pastaj, është menaxhimi i rrjetit hekurudhor në Ballkan, i cili duhet të zhvillohet.

Së fundi, teknologjia: kompanitë e mëdha italiane kanë shfaqur interes në të kaluarën. Dhe projekti i linjës elektrike që do të lidhë Italinë me Shqipërinë. Ajo është dikush që mund t’i lëvizë gjërat, kam shumë besim.

E gjithë kjo harmoni bie ndesh me idetë tuaja politike: ju i përkisni familjes së të majtës. Meloni është e djathtë, nacionaliste. Si e gjeni gjuhën?

Dëgjo, djathtas dhe majtas janë kategori pretencioze, të mira për debate. Nuk jemi më në vitet 1900. Unë jam i njëfarë të majte, për rrugën e tretë të Clintonit, Blair, Schroderit.

Ajo është e krahut të djathtë, por ata thanë se ishte një përbindëshe fashiste që do të marshonte në Bruksel. Përkundrazi, që nga dita e parë nuk ka gabuar në linjën e politikës ndërkombëtare.

Kur do të takoheni përsëri?

Nëse më fton, vij që nesër. Ajo do të vijë në Tiranë në tetor në samitin e procesit të Berlinit. Unë do ta mirëpres me krahët hapur.