PD e Kukësit kërkoi daljen me një kandidat të përbashkët, deputeti demokrat: Kur ne e kërkuam në 14 Maj, Basha na shpalli të shitur!

Deputeti demokrat Saimir Korreshi, në 'Facebook' shkruan se kryetari i PD, Lulzim Basha ka riapeluar për gjetjen e një kandidati të përbashkët në lidhje me zgjedhjet në Kukës, që do të mbahen në 24 shtator.









Korreshi shkruan se ky ka qenë edhe qëndrimi i shumicës së Grupit Parlamentar në PD në zgjedhjet e 14 majit, ndër Basha i quajti ata tradhtarë dhe të shitur ku thekson “Shumë mirë që sot një pjesë e vogël e PD që rendi të dilte çdo ditë në media dhe të sajonte baltë për “armiqtë” e rinj brenda partisë ka kuptuar rëndësinë e një mesazhi politik që ne të tjerët e kemi dhënë që në Shtator 2022”.

Ndër të tjera demokrati shton se demokratët duhet të jenë të bashkuar dhe se betejën e kanë me kryeministrin Edi Rama ndaj dhe kërkohen veprime konkrete politike, ndërsa dhe ish-kryeministri Sali Berisha nuk duhet të pengojë bashkëpunimin e çdo faktori opozitar për të gjetur rrugën që unifikon opozitën për kandidatin e përbashkët në Kukës.

Postimi i plotë:

Lulzim Basha (fshehur pas emrit “PD Dega Kukës”) paska riapeluar për gjetjen e një zgjidhjeje gjithëpërfshirëse për të gjithë demokratët, BASHKIMIN e tyre me NJË kandidaturë të gjithëpranuar në zgjedhjet për Kryetar Bashkie në Kukës.

Duke e vlerësuar për këtë qëndrim të ri dhe duke uruar të jetë i sinqertë (pa qenë nevoja të fshihet pas PD Dega Kukës), dua të kujtoj që ky ishte qëndrimi i shumicës dërrmuese të Grupit Parlamentar të PD për zgjedhjet e 14 Majit, të cilët me një strategji prej skuthi Lulzim Basha i shpalli armiqë, tradhëtarë, dhe të shitur! Shumë mirë që sot një pjesë e vogël e PD që rendi të dilte çdo ditë në media dhe të sajonte baltë për “armiqtë” e rinj brenda partisë ka kuptuar rëndësinë e një mesazhi politik që ne të tjerët e kemi dhënë që në Shtator 2022: “Një kandidat i opozitës në zgjedhje lokale, ndryshe i dhurojmë bashkitë në tavolinë Edi Ramës”. Nuk është mëkat të jesh i vonuar politikisht, por mëkat është ti qëndrosh budallëkut deri në fund pa reflektuar.

Prandaj uroj që ky reflektim të pasohet edhe nga reflektime të tjera që i hapin rrugë bashkimit real të demokratëve, gjithmonë duke u shoqëruar me ndjesën përkatëse ndaj cilido që në mënyrë koherente ka gjykuar dhe mbajtur qëndrime të njëjta vetëm në të mirë dhe në interes të të gjithë demokratëve. Bashkimi i tyre dhe beteja me Edi Ramën nuk behet me deklarata sa herë del gjumi, por me akte dhe veprime konkrete politike. Më mirë vonë se kurrë që paska arritur të kuptojë që nga konflikti përfiton vetëm Edi Rama. Lulzim Basha në fakt është një nga faktorët që sot konflikti vijon të jetë i ndezur, ndërkohë që aktet e tij përçarëse që vazhdojnë prej 2 viteve janë një dëm i madh për të ardhmen e PD.

Por pavarësisht tij dhe kunderthënieve në qëndrimet e tij politike, të cilat do i gjykojë historia, demokratët duhet të gjejnë rrugën e bashkimit në Kukës.

Sali Berisha nuk duhet të pengojë bashkëpunimin e çdo faktori opozitar dhe gjetjen e një rrugë që unifikon opozitën me një kandidat në Kukës. Ndryshe 14 Maj është një dëshmi e afërt dhe rezultati i 24 Shtatorit do ishte i paracaktuar. Tani nuk ka më kohë për ndasi, por është momenti vetëm për të treguar përgjegjshmëri në raport me interesin e demokratëve dhe qytetarëve të Kukësit që duan ndryshimin.