Robert De Niro feston ditëlindjen e 80-të me një darkë të mbushur me ‘yje’ në Nju Jork

Disa nga personalitetet më të shquara të Hollivudit u mblodhën në një restorant në Nju Jork për të festuar ditëlindjen e aktorit legjendar, Robert De Niro.

Aktori, i cili mbushi 80 vjeç të enjten, shtroi një darkë së bashku me të dashurën e tij Tiffany Chen për të shënuar këtë rast.

Lista mbresëlënëse e të ftuarve të De Niros

Darka e ditëlindjes së aktorit të ‘Kumbarit’ përfshinte. Paul McCartney dhe gruan e tij Nancy Shevell, Leonardo DiCaprio, regjisorët legjendar të filmit Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, dhe George Lucas, së bashku me Jane Krakowski, David Blaine, Bette Midler, Christopher Walken, Chazz Palminteri dhe ish-guvernatori i Nju Jorkut, Andrew Cuomo.

Përpara ditëlindjes së tij, fituesi i çmimit Oscar u pa duke parë një shfaqje të “FLEX” në Lincoln Center të mërkurën mbrëma. DeNiro shkoi në prapaskenë për të përshëndetur aktorët dhe për të bërë një foto me ta pas shfaqjes.

Urimet për ditëlindjen kanë ardhur për aktorin legjendar

De Niro ka marrë mesazhe urimesh për ditëlindjen nga miq të showbizit dhe personazhe argëtuese në të gjithë botën.

Edhe vajza e saj, Drena De Niro, e shënoi këtë rast duke shpërndarë një postim për ditëlindjen dedikuar babait të tij nga Debi Mazar në Instagram Stories.

Drena, e cila është 51 vjeç, ka qenë në lajme muajin e fundit pasi djali i saj, Leandro De Niro-Rodriguez, ndërroi jetë për shkak të mbidozës me drogë.

