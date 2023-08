A do të shkojë në koalicion me Metën në zgjedhjet për kryebashkiakun e Kukësit? Ja si përgjigjet Berisha: Partinë e Lirisë e falënderoj shumë, por…

Ish-kryeministri, Sali Berisha ka deklaruar se në zgjedhjet e pjesshme për kryebashkiakun e Kukësit do të shkojë në koalicion.









Berisha theksoi se Partia e Lirisë do të jetë pjesë e koalicionit, por shtoi se mund të zgjerohet duke u përfshirë edhe aleatë të tjerë.

“Ne do të shkojmë si koalicion, nuk ka diskutim ajo. Do krijohet ndonjë koalicion më i gjerë, kjo do të shihet.

Partia e Lirisë do të jetë në koalicion, e falënderoj shumë. Shpresoj që edhe aleatët e tjerë do ta mbështesin”, tha Berisha.