Tërmet në vendin fqinj, banorët dalin nga shtëpitë të tmerruar

Tërmet në Napoli. Një sekuencë sizmike tronditi Campi Flegrei, në gjirin e Pozzuolit. Instituti Kombëtar i Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (Ingv) regjistroi shtatë lëkundje të ndryshme, më intensivja prej të cilave ishte me magnitudë 3.3, të regjistruara në orën 6:18 të mëngjesit në një thellësi prej dy kilometrash.









Frikë midis popullatës së Pozzuolit dhe komunave të tjera në zonën e Phlegraean, shumë u zgjuan në mes të natës dhe ka edhe nga ata që dolën në rrugë.

Siç raportohet nga faqja e internetit Ingv, goditja e parë është regjistruar në orën 1:58 me një magnitudë 2.0. Në orën 2:01 e dyta, me magnitudë 2.5; në orën 4:11 një tjetër, me magnitudë 2.0; në orën 6:10 e katërta, me magnitudë 2.5; në 6:18 e pesta, me magnitudë 3.3 dhe, përsëri, në 6:22 një me magnitudë 2.8.

Tërmete me magnitudë 2.4 dhe 2.6 u regjistruan edhe në ditët e 15 gushtit, gjithmonë me epiqendrën e tyre në zonën e Campi Flegrei, e cila prej kohësh është në qendër të aktivitetit të rinovuar telurik.

Mbrojtja Civile deklaroi se “Pas tërmetit të regjistruar mëngjesin e sotëm në Campi Flegrei nga Instituti Kombëtar i Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë ra në kontakt me strukturat lokale të Shërbimit të Mbrojtjes Kombëtare civile dhe nuk pati dëme të raportuara”.