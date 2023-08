Unë jam djallëzore, ndaj e bëra”, infermierja britanike shpallet fajtore për vrasjen e shtatë foshnjave

Infermierja britanike Lucy Letby u shpall fajtore nga një juri në Mançester për vrasjen e shtatë të porsalindurve dhe përpjekjen për të vrarë gjashtë të tjerë në njësinë neonatale të spitalit në Anglinë veriperëndimore ku ajo punonte.









Letby, 33 vjeç, u dënua për vrasjen e pesë djemve të porsalindur dhe dy vajzave të porsalindura në Spitalin Kontesha e Chester-it dhe për sulmimin e të porsalindurve të tjerë, shpesh gjatë punës në turne të natës, midis 2015 dhe 2016.

Gjykatës iu tha që Letby helmoi disa nga viktimat e saj të mitura duke i injektuar me insulinë dhe duke i injektuar të tjerët me ajër ose duke i ushqyer me forcë qumështin e foshnjave.

“I vrava me qëllim, sepse nuk jam aq mirë sa të kujdesem për ta”, shkruhej në një shënim me dorë të gjetur nga policia kur ata kontrolluan shtëpinë e saj pas arrestimit të saj. “Unë jam një person i tmerrshëm, djallëzor”, ka shkruar ai. “UNË JAM DJALL, E BËRË KËTË.”

Disa nga foshnjat ishin binjakë – në një rast ai vrau të dy vëllezërit. Ai u përpoq tre herë të vriste një vajzë të vogël, përpara se ta vriste atë në tentativën e katërt.

Gjyqi i Letby zgjati nëntë muaj, dënimi i saj do të jepet në një datë të ardhshme.