Aktori Bradley Cooper flet për varësinë nga droga: Mendova se do të vdisja

Aktori Bradley Cooper ka folur në lidhje me varësinë e tij nga droga.









Aktori ka treguar se ndihet me “shumë me fat” që ka kapërcyer varësitë që pothuajse i morën jetën dekada më parë.

“Për sa i përket alkoolit dhe drogës, po, por nuk ka të bëjë me famën ”, tha Cooper.

“Por unë isha me fat. Që nga mosha 29-vjeçare nuk kam konsumuar me drogë dhe jam shumë me fat.’- tha Cooper.

Ylli i “Hangover”, luftoi me një varësi të rëndë nga droga dhe alkooli në fillim të viteve 2000, të cilat ai e pranon hapur se e penguan në punën e tij.

Cooper më parë tregoi se si varësia ndaj drogës mori një kthesë për keq pasi u pushua nga seriali aksion-triller ​​me Jennifer Garner.

Ai gjithashtu tregoi se ai për pak iu rikthye sërish drogës në vitin 2011 pasi babai i tij vdiq pas një beteje me kancerin.