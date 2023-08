Britney Spears flet për divorcin me Sam Asghari: Nuk mund ta duroja më dhimbjen

Britney Spears ka folur për herë të parë që kur bashkëshorti i saj Sam Asghari njoftoi ndarjen e tyre, duke thënë se “nuk mund ta duronte më dhimbjen”.









Asghari, 29 vjeç, përmendi “dallimet e papajtueshme” në një kërkesë divorci të paraqitur në Los Anxhelos të mërkurën.

Ai kërkon që mbështetja bashkëshortore dhe pagesa e tarifave ligjore të paguhet nga zonja Spears, thuhet në dokumente.

41 vjeçarja Spears tha se ishte “pak e tronditur” që lidhja e saj gjashtëvjeçare me Asghari kishte marrë fund. Ajo tha se në këtë kohë ka më shumë nevojë për familjen, dhe shtoi se dashuria supozohet të jetë pa kushte.

Ylli i muzikës pop ka falenderuar të gjithë miqtë dhe ndjekësit e saj për mesazhet pozitive dhe tha se deri më tani po ia del shumë mirë.

“Siç të gjithë e dinë, unë dhe Hesami nuk jemi më bashkë… 6 vjet janë një kohë e gjatë për të qenë me dikë, kështu që jam pak e tronditur por… nuk jam këtu për të shpjeguar pse, sepse sinqerisht nuk është punë e askujt!!! Por, sinqerisht nuk e duroja dot më dhimbjen!!! Në një mënyre fare telepatike kam marrë kaq shumë mesazhe që më ngrohën zemrën nga miqtë dhe ju falënderoj !!! Unë kam qendruar fort për një kohë të gjatë dhe Instagrami im mund të duket i përsosur, por është larg realitetit dhe mendoj se të gjithë e dimë këtë!!!

Do të doja të tregoja emocionet dhe lotët e mi se si ndihem vërtet, por për disa arsye më është dashur gjithmonë të fsheh dobësitë e mia!!! Nëse unë nuk do të isha ushtari i fortë i babait tim, do të më dërgonin në vende për “t’u rregulluar” nga mjekët !!! Kjo është koha kur kam më shumë nevojë për familjen !!! Supozohet të duan pa kushte… jo me kushte !!!! Kështu që unë do të jem aq e fortë sa mundem dhe do të bëj më të mirën!!! Deri tani po ia dal shumë mirë !!! Gjithsesi kalofshi një ditë të mbarë dhe mos harroni të buzëqeshni!”,-shkruan këngëtarja në postimin e saj.