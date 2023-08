“Kam marrë fëmijën tim 3 muajsh dhe dolëm nga shtëpia”/ Flasin gratë e njohura të showbizit: Jam rritur me dy prindër të divorcuar dhe kam parë të gjitha gjërat që nuk doja që fëmija im të përjetonte

Felicia Tsalapati dhe Marianda Pieridis kanë folur për ndarjen nga ish-bashkëshortët dhe mënyrën se si hodhën hapin e radhës, në një intervistë të përbashkët që dhanë për revistën “OK!”.









Kur u pyet se si mendojnë se kanë kaluar si nëna të divorcuara, Felicia Tsalapati tha: “Sigurisht që para se të divorcohesha kam menduar shumë, por ju gjithmonë e vendosni lumturinë e fëmijës tuaj në plan të parë. Ai ishte 3 muajsh dhe e mora dhe dolëm nga shtëpia ku ishim. Jam rritur me dy prindër të divorcuar dhe kam parë gjithçka që nuk doja që fëmija im të përjetonte. Kur prindërit e mi u ndanë, gjëja e fundit që më shqetësoi ishte divorci. Përleshjet dhe tensionet janë ato që një fëmijë nuk duhet të jetojë. Natyrisht, kur krijoni një familje, e bëni atë me “përgjithmonë” në mendje. Fëmija dëshiron të të shohë të lumtur dhe që njëri prind të dojë tjetrin”.

Ndërkohë Marianda Pieridis nga ana e saj tha: “Fatmirësisht jetojmë në kohë të tjera. Më parë gratë nuk ishin të pavarura, tani mund të qëndrojmë në këmbët tona. Nëse gjërat janë të vështira me partnerin dhe mendoni se fëmija do të jetë më i lumtur nëse jeni të ndarë, atëherë do të hidhni hapin tjetër”.

Dhe më pas Felicia Tsalapati shtoi: “Në të kaluarën, gratë si ne ishin pak. Sigurisht që marrja e këtij vendimi tregon dinamizëm, por nga ana tjetër, të paktën në rastin tim, është bërë rastësisht. Kam pasur mbështetjen e familjes sime, siç mendoj edhe Marianda. Jo të gjitha gratë e kanë atë. Përndryshe nuk e di nëse do ta kisha marrë këtë vendim kaq shpejt. Fëmija ishte 3 muajsh dhe mbaj mend që mjekët dhe mamia ime më thanë: “Nëse mami nuk është mirë, fëmija nuk do të jetë mirë, mos u ndje keq”. Është gjithashtu një periudhë kur hormonet tuaja ndryshojnë të gjithë psikologjinë tuaj. Mbaj mend që në ditët e para kur linda, nuk mund të dalloja nëse ishte ditë apo natë jashtë”.

