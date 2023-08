Narcistët ndjekin të gjithë të njëjtat modele – Këtu janë disa nga frazat më të zakonshme që përdorin për t’ju manipuluar

Është e mundur të takoni dikë dhe të ndiheni sikur e keni njohur gjatë gjithë jetës tuaj. Shpesh, kjo thjesht do të thotë se jeni rehat në shoqërinë e njëri-tjetrit.









Por ndonjëherë mund të jetë një shenjë e diçkaje më të keqe – veçanërisht nëse dikush me të cilin po takoheni po shpreh dashurinë e tij për ju kur e keni njohur vetëm për pesë minuta.

Narcistët ndonjëherë përfshihen në “bombardime dashurie” – duke pretenduar të jenë gjithçka që keni dashur ndonjëherë, vetëm për ta kthyer atë përsëri nga ju më poshtë. Është një taktikë manipuluese për t’u mbështjellë në objektivat e tyre. Së pari, ata i mbushin me dashuri dhe dhurata. Më pas, ata fillojnë të ndezin gazin dhe të abuzojnë me viktimën e tyre, duke i bërë ata të pyesin se çfarë është e vërtetë. E gjitha është pjesë e planit për të fituar kontrollin total.

Megjithëse nuk ka një mendim global për të gjithë njerëzit e treshes së errët që të mblidhen së bashku dhe të diskutojnë taktikat e tyre, ata duket se veprojnë në një mënyrë të ngjashme.

“Është sikur të lexojnë nga i njëjti manual, edhe pse askush nuk ua jep atë manual”, tha psikologia Perpetua Neo, e cila punon me viktimat e abuzimit narcisist. “Ata janë pothuajse të programuar në të njëjtën mënyrë.”

Këtu janë disa fraza që përdorin narcisistët dhe mënyrat se si i shprehin gjërat, që mund të jenë jashtëzakonisht të njohura për këdo që është marrë me një të tillë.

Ata duan t’ju bombardojnë gjatë fazës së idealizimit.

Marrëdhëniet me narcisistët lëvizin shumë shpejt. Neo tha se disa njerëz thjesht krijojnë rrjeta shumë mirë, sepse kanë interesa të ngjashme dhe plotësojnë dallimet e njëri-tjetrit.

“Por kushdo që përpiqet ta bëjë atë shumë shpejt në fillim, në thelb e përshpejton intimitetin dhe ky është një lajm i keq”, tha ajo. “Kushdo që duhet ta bëjë këtë sugjeron se ata po bëjnë diçka pak rrëqethëse”.

Në javët e para narcisistët do të thonë gjëra të tilla si:

“Ti je shpirti im binjak”.

“Unë kurrë nuk kam takuar dikë si ju më parë.”

“Ti më kupton shumë më mirë se kushdo tjetër.”

“Është fati që ne u takuam.”

“Unë kurrë nuk jam ndjerë kështu për askënd më parë.”

“A jam unë shoku yt i vetëm? Ti je shoku im i vetëm.”

“Ne nuk kemi nevojë për askënd tjetër.”

“Ti je kaq i sjellshëm, kreativ, i zgjuar, i bukur dhe i përsosur”.

“Ne do të jemi bashkë përgjithmonë.”

Pastaj ndodh faza e zhvlerësimit.

Sapo një narcisist ka lidhur viktimën e tyre, ata fillojnë të tregojnë veten e tyre të vërtetë. Këtu fyerjet dhe poshtërimet fillojnë të rrëshqasin në ato që thonë. Ata papritmas kritikojnë gjëra për partnerin që dikur dukej se i donin – gjithçka që ata thonë është pjesë e skemës së tyre për të thyer besimin e partnerit të tyre.

Por neveria është e ndërthurur me njëfarë dashurie, sepse narcisisti e di se duhet të mbajë iluzionin se marrëdhënia ia vlen të shpëtohet. Duke pretenduar se mund të jenë ende të dashur, narcisi e bën viktimën e tij të besojë se fyerjet janë faji i tyre.

Gjatë kësaj faze narcisistët mund të shqiptojnë disa nga këto fraza:

“Ti je i çmendur.”

“Ti je shumë i ndjeshëm.”

“Nuk është çudi që askush tjetër nuk ju pëlqen.”

“Miqtë e mi ju urrejnë, por unë ju mbroj gjithmonë dhe ju kam shpinën”.

“Ti je kaq i pasigurt.”

“Çfarë ka që nuk shkon me ty?”

“A nuk jam më i rëndësishëm për ju se miqtë tuaj?”

“Lotët e tu nuk do të më punojnë. Pse po qan?”

“Ju jeni kaq manipulues.”

Ata do të shpjegojnë sjelljen e tyre.

Alena Scigliano, psikoterapiste e licencuar, autore dhe eksperte klinike në abuzimin narcisist, i tha Insajderit shumë nga frazat që përdorin narcisistët patologjikë bien nën kategorinë e taktikave manipuluese që ajo i referohet si “shpërqëndrim”.

“Për shembull, narcisistët mund të devijojnë, projektojnë, viktimizojnë vetveten ose të vrasin një person tjetër si një mjet për të shpërqendruar dikë nga fokusimi në një dështim ose mangësi të narcisit,” tha ajo. “Projeksioni është një shembull i devijimit përsëri te akuzuesi”.

Ata ndoshta do të fillojnë të shpjegojnë sjelljen e tyre nëse ndonjëherë sfidohen për të, duke thënë gjëra të tilla si:

“Unë jam i tillë sepse prindërit e mi ishin shumë të këqij me mua.”

“Ish-i im më tradhtoi”.

“Dashuria është thjesht e vështirë. Ne duhet të punojmë për të.”

“Të gjithë më braktisin, kështu që ju duhet të më ndihmoni.”

“Po veproj në këtë mënyrë sepse kam frikë të të humbas”.

“Unë nuk e bëj me qëllim, kam një problem”.

“A nuk ju kujtohet se sa të mira ishin gjërat në fillim?”

“Duhet të ndaloni së qeni kaq egoist/i pakujdesshëm/i zënë me njerëzit e tjerë”.

“Nuk mund të më fajësosh mua, e di që kam një problem”.

Do të kritikojë gjithçka që viktima e tyre do dhe do t’i izolojë ata.

Një person në një marrëdhënie me një narcisist është subjekt i kritikave të vazhdueshme, tha psikiatri Dr. Edward Ratush në një intervistë për Insajder.

“Dashuria që ata marrin mund të ndihet transaksionale, pasi nevoja e një narcisisti për pranim dhe miratim të vazhdueshëm thith të gjithë dritën dhe e lë partnerin e tyre përgjithmonë në hije,” tha Ratush, i cili themeloi platformën e shëndetit mendor SOHOMD.

Ata do të përpiqen të zhvlerësojnë gjithçka që viktima e tyre do, si interesat dhe hobi, madje edhe familjen e tyre. Ata do të fyejnë gjithçka që munden, duke thënë gjëra të tilla si:

“Nuk më pëlqejnë miqtë e tu – ata nuk janë mjaft të mirë për ty.”

“Të pëlqen kjo? Është e tmerrshme.”

“Nuk mund ta besoj që ju pëlqen ta bëni këtë.”

“Familja jote nuk më pëlqen mua. Ndoshta nuk duhet t’i shohësh aq shumë.”

“Nëse largoheni dhe shihni miqtë tuaj, unë do të zemërohem”.

Ata do t’ju pengojnë dhe do t’ju bëjnë të ndiheni ‘me fat’.

Psikologia klinike Lauren Cook tha për Insajderin se narcisistët dinë të nxisin shpejt fajin dhe borxhin. Kjo krijon një ndarje fuqie në marrëdhënie, tha ajo, dhe i bën ata partnerin “dominant”.

“Ata mund të jenë të shpejtë për të thënë: “Nëse vërtet më ke dashur mua”, ose “Nëse të intereson vërtet”, në vend që të përpiqen të fitojnë respektin tënd ose të marrin komentet e tua se duhet të vendosësh një kufi”, tha ajo. “Ata përpiqen të vendosin fajin në mënyrë që ju të ndiheni sikur jeni një “njeri i keq” për të mos bërë gjithçka në fuqinë tuaj për ta bërë narcisin të ndihet i veçantë.”

Ata mund të thonë:

“Ti je me fat që je me mua.”

“Je me fat që je në praninë time”.

“Je shumë me fat që po merr kohën dhe vëmendjen time me gjithçka tjetër që kam”.

Ata luajnë në avantazhet e tyre.

Narcistët gjithashtu luajnë në avantazhet e tyre, veçanërisht nëse janë më të vjetër se viktima e tyre, ose i kanë sjellë nga një vend i huaj.

Ata do të pohojnë autoritetin e tyre duke thënë:

“Kam kaluar më shumë marrëdhënie, prandaj kjo është arsyeja pse po e them këtë.”

“Nuk mund ta veshësh atë, sepse kështu thashë”.

“Kjo ju bën të dukeni budalla.”

“Fustani juaj është shumë i shkurtër.”

“Ti e di që unë jam më i zgjuar. Ti e di që unë di më shumë për këtë se ti.”

“Unë jam lokali këtu, e di më mirë.”

Ata do t’ju lodhin.

Kur një narcisist e ka lodhur plotësisht viktimën e tij, ai mund të lodhet prej tyre. Mund të jetë për shkak se i kanë hequr fondet, ose thjesht kanë gjetur dikë të ri për të abuzuar. Sido që të jetë, në këtë fazë fyerjet e tyre do të arrijnë nivelin më të keq dhe ata do të gjejnë më shumë mënyra për të rrëzuar partnerin e tyre, duke siguruar që ata të largohen nga marrëdhënia si “fitues”.

Ata do të hedhin helm në viktimën e tyre, si p.sh.

“Të gjithë ju urrejnë.”

“Ju jeni një person i keq.”

“Askush tjetër nuk do të të dojë kurrë.”

“Unë jam më i miri që do të keni ndonjëherë.”

“Qënaqu duke qenë vetëm për pjesën tjetër të jetës”.

“Këtë ia bëtë vetes.”

Ajo vetëm do të përkeqësohet.

E vetmja mënyrë për t’i shpëtuar fyerjeve dhe kërcënimeve të një narcisisti është të largoheni prej tyre dhe të vraponi shpejt dhe larg, tha Neo. Ata i mbajnë viktimat e tyre në një gjendje të vazhdueshme stresi dhe e dinë saktësisht se ku ta gërmojnë thikën më thellë.

“Kështu që ju jeni të mbajtur në gishtat e këmbëve dhe duke u përkulur më tej si një majmun që kërcen”, tha Neo. “Dhe asgjë nuk do të ndryshojë kurrë – gjërat thjesht do të përkeqësohen.”

Të largohesh nga një narcisist mund t’i ngjajë “të mbrohesh kundër një peshkaqeni”, tha Ratush.

“Duhet t’i godasësh me grusht në hundë,” tha ai. “Pavarësisht egërsisë së pamjes së tyre, ata shpesh shkërmoqen kur përballen. Mënyrat e tyre të ngacmimit do të shpërbëhen shpejt dhe do të zbulojnë atë që ka poshtë”.

Mbrojtja më e mirë që keni kundër fjalëve të tyre është ndjenja juaj për veten, shtoi ai – duke ditur saktësisht se cilat janë nevojat tuaja dhe se si ato mund të përdoren kundër jush.

“Si mjeshtër manipulues, narcisi do të dijë të ndikojë në mendimet dhe sjelljet tuaja,” tha Ratush. “Vetëndërgjegjësimi ofron mbrojtjen më të mirë kundër atyre taktikave.”