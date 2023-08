Fotot nga paparazzi/ I fiksuar me markat luksoze, Agron Çela shko në Kuvend me rroba sportive, por firmato!

Agron Çela bashkë me krahun politik, ka ndryshuar edhe stilin e tij. Deputeti i qarkut të Shkodrës, muaj më parë kaloi nga Partia e Lirisë, te Partia Socialiste dhe duket se ky ndryshim solli një etapë të re edhe në look-un e tij.









Që prej asaj dite, Çelën e kemi parë në Parlament me look krejtësisht në rinovuar. Kështu, tashmë deputeti ia lejon vetes edhe ngjyrat e forta, apo edhe veshjet firmato.

Në një prej shkrepjeve të tij të fundit, deputeti u shfaq i kombinuar me veshjet bardhë e zi, teksa ajo që na ra në sy ishte pikërisht marka e bluzes që kishte zgjedhur.

Bluza me shënimin e madh përpara “Prada”, natyrisht që është një veshje që jo shumë shpesh e ndesh te politikanët tanë, por për Çelën rëndësi ka komoditeti, pa e vrarë mendjen nëse ekspozon apo jo markat luksoze.

Kujtojmë se vetëm pak javë më parë, ai u fotografua në oborrin e Parlamentit me një xhaketë “Guçi”, që mori vëmendjen edhe të kolegëve të tij. E duket se pas fiksimit që kishte me ngjyrat e çelëta, tashmë ai do të eksperimentojë edhe me markat luksoze, që i ekspozon.