Koncesioni i Sterilizimit ‘përplasi’ edhe vetë ish-ministrat e qeverisë ‘Rama’, SPAK zbulon si ndryshoi mendim Shkëlqim Cani për të dhënë “OK”

Të tjera detaje kanë dalë rreth hetimeve të SPAK për koncesionin e Sterilizimit, për të cilin janë arrestuar ish-zv.ministri i Shëndetësisë, Klodian Rrjepaj dhe biznesmeni Ilir Rrapaj.









Sipas burimeve për News 24, bëhet me dije se ky koncesion nuk kanë kaluar as pa përplasje mes vetë ministrave të qeverisë së kryeministrit Edi Rama.

Nga dosja e SPAK janë zbuluar edhe disa komunikime përmes mes dy ish-ministrave, Ilir Beqajt dhe Shkëlqim Canit, ku duhet së ky i fundit fillimish refuzon të japë miratimin për koncesionin, gjë që ndodh në një moment të dytë.

Ish-ministri Cani pas letrës së parë të dërguar nga ish-ministri Beqaj, do të përgjigjej se “studimi i fizibilitetit ishte i pashoqëruar me argumentimin e Autoritetit Kontraktor për dhënien e koncesionit/ partneritetit publik privat i cili sipas tij, duhej të tregojë përmbushjen e kushteve të parashikuara në nenin 9 të VKM. Kjo përgjigje do të detyronte Beqajn që të niste informacione shtesë drejt Ministrisë së Financave.

Vetëm në 12 janar të vitit 2015 ish-ministri Shkëlqim Cani do të vlerësonte se koncesioni do të ishte i favorshëm për shtetin dhe ta miratonte.

Kjo gjë sipas prokurorisë ka ngritur dyshime, për një aferë të mundshme korruptive që lidhej me këtë koncesion.