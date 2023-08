Kush është gruaja që fshihet pas triumfit të “Barbie”? Regjisorja synon të çojë filmin në nivel Oscar, ja shuma e shifra që ka fituar pas mijëra biletave të shitura

Filmi ‘Barbie’ është duke korrur sukses të paimagjinueshëm menjëherë pas lancimit të tij, ku numëron mijëra bileta të shitura në çdo cep të botës.









Por kush është regjisorja e famshme që fshihet pas filmit ‘Barbie’?

Filmi ‘Barbie’ pritet të nominohet për çmim Oscar, tashmë që ka ‘pushtuar’ kinematë e botës, ndërsa regjisorja Greta Gerëig duket se ka kapur një tjetër sukses të artë.

Por kur Gerëig vendosi të shkruante një skenar për kukullën më të njohur në botë, ajo nuk ishte aspak e sigurt se do të kishte një punë tjetër. “Isha i tmerruar. Nuk dija nga të filloja dhe çfarë historie të shkruaja. Por ky tmerr ishte interesant. Një moment pata frikë se ishte lloji i filmit që mund t’i jepte fund karrierës sime dhe në momentin tjetër i thosha vetes, ‘OK, le ta bëjmë’.

Greta Celeste Gerwig ka lindur në Sacramento, Kaliforni më 4 gusht 1983. Si aktore, ajo ka marrë shumë komente të favorshme për talentin dhe natyralitetin e saj, si dhe ka marrë një nominim në Golden Globes për interpretimin e saj në filmin “Frances Ha” në vitin 2014, në të cilin shkroi skenarin me të dashurin e saj. Noah. Megjithatë, si regjisore dhe skenariste, ajo konsiderohet si një nga më të mirat dhe më me ndikimin e brezit të ri. “Ladybug” në vitin 2017, filmi i parë që ai mori tërësisht mbi vete si nga ana e skenarit ashtu edhe nga regjia, u bë një sukses i madh dhe arriti pragun e Oskarit. Ndër pesë nominimet që mori ishin ato për regjinë më të mirë dhe skenarin më të mirë.

Dy vjet më vonë ajo do të trokiste sërish në derën e shikuesve të filmit me adaptimin e fundit të “Zonjave të vogla”, ku futi dorën në romanin e famshëm të Louisa May Alcott dhe u ul rehat në karrigen e regjisorit. Në çdo rast, filmat e saj nuk janë kurrë të ngjashëm. Për interpretimet dhe skenarët e saj ajo merr elemente nga jeta e saj personale, ndërsa si regjisore është adhuruese e improvizimit.

“Doja që me këtë film t’i bëj njerëzit të ndiejnë për një kohë se nuk duhet të ecin në një litar të ngushtë. Dhe kjo nuk është vetëm për gratë, por edhe për burrat që përpiqen të ecin në atë litar të rrezikshëm të përsosmërisë. Barbie ka qenë gjithmonë simboli i të pakapshmes, të paprekshmes. Si një kukull ajo nuk mund të kërkonte kurrë të drejtat e saj. Kështu që vendosa t’i kthej pak termat dhe ta paraqes atë si një person që pranon papërsosmëritë e saj. Në këtë mënyrë doja të dërgoja mesazhin se është mirë të jesh vetvetja”.

“Barbie, si koncept dhe si markë, inkurajon vajzat e reja që të jenë çfarëdo që duan të bëhen si gra të rritura. Kështu që mendova se ishte shumë e rëndësishme që një grua e rritur të fliste për të gjitha llojet e kontradiktave të pamundura. Sepse për mua kukulla Barbie është gjithashtu plot kontradikta”, shton ajo.

Megjithatë, pavarësisht nga rezultati artistik, Greta Gerwig forcoi pozicionin e saj në top dhjetëshen e regjisorëve më të pasur femra, me pasurinë e saj që arrin në 12 milionë dollarë.