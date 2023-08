TABELA/ Parashikimi i motit për javën, ja sa do të shënojë termometri në 7 ditët e ardhshme! Priten rrebeshe shiu dhe breshër

Për javën që presim përpara vendi ynë por edhe një pjesë e madhe e Evropës do të përjetojë një tjetër valë të nxehti, ku pjesa më e madhe e ditëve të javës parashikohen me kthjellime.









Sipas parashikimit nga SHMU në relievet kodrinore – malore, orët e mesditës deri ato të pasdites vonë do të ketë edhe alternime vranësirash kalimtare të cilat mund të shoqërohen me reshje shiu me intensitet kryesisht të ulët por hera-herës. Por pritet që në periudha afatshkurtra do të jenë edhe të vrullshme në formën e rrebesheve dhe shtrëngatave shoqëruar me breshër dhe shkarkesa elektrike.

Vlen për t’u theksuar fakti se pavarësisht origjinës së masave ajrore nga Afrika e Veriut (të thata dhe tepër të nxehta) kalimi i tyre mbi detin Mesdhe i bënë ato të mbushen me lagështirë. Kjo bënë që temperaturat e mesditës të ndihen disa gradë më të larta, megjithatë sipas hartës së parashikimit duke filluar nga fundjava e ardhshme pritet rënie e ndjeshme e temperaturave si dhe reshje shiu në një pjesë të madhe të territorit.