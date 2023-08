U arrestua në Tiranë për “tentativë vrasjeje”, 28-vjeçari polak kërkon të mos ekstradohet në vendin e tij: Më rrezikohet jeta!

Gjykata penale e Tiranës vendosi masën e sigurisë “arrest në burg” me qëllim ekstradimin për një 28-vjeçar polak të arrestuar pak ditë më parë në kryeqytet.









I riu është i akuzuar për tentativë vrasjeje dhe një sërë krimesh të tjera.

Sipas burimeve për News 24, bëhet me dije se shtetasi polak Dominik Orloëski kërkoi para gjyqtarit Gert Hoxha që të mos ekstradohet, pasi sipas tij, në vendin e tij i rrezikohet jeta.

Kujtojmë se ndaj tij ishte caktuar masa e sigurisë “arrest me burg” në Poloni, pasi në 10 mars të këtij viti, në bashkëpunim me disa persona të tjerë, ai ka qëlluar me armë zjarri, në drejtim të automjetit me të cilin po lëviznin 2 shtetas, për t’i vrarë ata.

Gjatë sulmit të tij me armë zjarri, njëri prej këtyre shtetasve mbeti i plagosur rëndë.

Por mbi të nuk rëndonte vetëm kjo akuzë, pasi Gjykata e Rrethit Gdansk në Poloni e ka dënuar shtetasin Dominik Orloëski me 7 vjet burgim, për sulm dhe shkatërrim prone dhe trafikim të lëndëve narkotike, ku ai duhet të kryente më shumë se 5 vite dënim.