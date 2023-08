VIDEO/ I dashuri i ri me thonjtë e lyer, kur Jori i drejtoheshe Kristit: Nuk je burrë se ke manikyr

Ish-banorja e Big Brother VIP Jori Delli, pak ditë më parë bëri publike lidhjen e saj me reperin italian Fred De Palma. Jori ka postuar disa foto në Insagram, krah të dashurit të ri, por duket se fansat kanë kapur një detaj interesant.









Modelja e cila u bë e famshme në BBVIP, gjatë kohës që ishte në reality shown, deklaronte se ajo partnerin e saj e donte “burrë”.

Gjatë një bisede me finalistin e Big Brother VIP Krist Aliaj, i cili itha se ishte ‘burrë”, Jori iu iu përgjigj me ironi ku tha se ai ishte “burrë me manikyr”.

Por duket se “karma” ka bërë punën e saj, pasi i dashuri ri, i ka thonjtë të lyer me manikyr.