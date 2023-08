Vuçiç takohet në Budapest me kryeministrin hungarez: Miq të ndershëm dhe të ngushtë! Kemi mirëkuptimin e tyre për situatën në Kosovë

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç është takuar sot në Budapest me kryeministrin hungarez Viktor Orbán.









Gjatë takimit, Vuçiç tha se presidenti hungarez e kupton shumë mirë situatën në Kosovë, lidhur me tensionet në Veri. Ndër të tjera shtoi se populli serb dhe ai hungarez ndjejnë afërsi në çdo vend dhe në çdo hap.

“Ne do të kemi një mirëkuptim më të mirë dhe më të madh se 20, 25 vjet më parë dhe ky trend i mirëkuptimit të ndërsjellë do të vazhdojë, sepse ne sillemi si miq të sinqertë dhe të ngushtë. Nëse shkëputet Ulqini apo Plava, ne do ta pranojmë menjëherë, e nëse nuk na dërgoni shampanjë, do të themi se po na kërcënoni? Është si kur Kurti bën trazira dhe thonë nuk është faji i Kurtit, por i Vuçiçit”, tha ai.