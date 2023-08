Kapen në një “shtëpi bari” në mes të pyllit, arrestohen dy shqiptarët në Itali. Policia sekuestron drogën më vlerë 350 mijë euro

Dy shqiptarë janë arrestuar në Itali pasi janë kapur në një “shtëpi bari” në mes të pyllit. Shqiptarët e moshës 46 dhe 29 vjeç, identiteti i të cilëve nuk bëhet ende i ditur, akuzohen për prodhim droge, vjedhje dhe armëmbajtje pa leje.









Sipas mediave italiane, policia po patrullonte në zonën e Gambassi Terme, Firence, kur në mes të një zone të pyllëzuar gjetën një banesë ku kultivohej dhe përpunohej marijuanë.

Policia ka zbuluar dy plantacione me bimë narkotike, një me 350 dhe një tjetër me 300 bimë, të cilat ishin të lidhura më një sistem vaditjeje që merrte ujin nga një liqen aty pranë.

Gjatë kontrolleve efektivët kanë gjetur gjithashtu dy pushkë gjuetie, të cilat ishin vjedhur në Montaione në vitin 2021.

Sipas autoriteteve italiane, sasi e drogës së gjetur nëse do hidhej në treg, do të arrinte vlerën e 350 mijë eurove.

Ndërkohë, dy shqiptarët u arrestuan dhe u dërguan në burgun Sollicciano, ndërsa droga dhe armët u sekuestruan.