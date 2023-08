Pasi konfirmoi lidhjen me reperin italian, Jori Delli nis pushimet e para çift krah Fred De Palma! Modelja publikon foto dhe video hot në shtrat

Modelja Jori Delli është ndër personazhet ‘Vip’ më të përfolur pas daljes nga ‘Big Brother 2’, kjo edhe për faktin në lidhje me jetën personale të saj.

Jori pak ditë më parë ka bërë publike lidhjen me reperin Fred De Palma, pasi ishte ky i fundit fillimisht i cili postoi foto në ‘Instagram’ duke u puthur me një vajzë, por pa i zbuluar portretin dhe menjëherë ndjekësit e identifikuan si ish-banoren BBV.

Ndërsa Jori e konfirmoi lidhje me reperin, pasi publikoi video ku Fred de Palma dëgjohej teksa thotë ‘ E dashura ime është shqiptare”, deklaratën e të cilit e shoqëroi me disa emoi me zemra dhe flamurin shqiptar.