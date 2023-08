FOTO/ Futbollistja e kthyer në yll të p*rnos nuk i lë vend imagjinatës, tërbon ndjekësit me postimet e fundit

Karriera si futbolliste padyshim nuk do t’i sillte kaq shumë famë Madelen Rajt. Por që kur është bërë pjesë e faqes me përmbajtje pornografike, “Only Fans”, tashmë ajo ka ndjekës të shumtë në këtë platformë me pagesë, por edhe në rrjetet sociale.









Dhe nëse at që paguajnë marrin nga ajo foto e video +18, ndjekësit e saj në Instagram i gëzohen postimeve të vazhdueshme që ajo bën, por ku i lë pak vend imagjinatës me pozat provokuese apo me veshjet transparente.

Kështu ka bërë edhe së fundmi, teksa ka postuar foto me një komplet të zi veshjesh intime, apo me ato transparent ku tregohej thuajse gjithçka.