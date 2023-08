Skandali i sistemit TIMS, pas shqetësimit nga SHBA, AMP kallëzim në Prokurorinë e Tiranës

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore kallëzon në Prokurorinë e Tiranës skandalin me sistemin TIMS. Lajmi konfirmohet nga gazetarja Klodiana Lala për “BalkanWeb”. Kallëzimi i AMP vjen pak ditë pas ambasada e SHBA ngriti shqetësimin për rrjedhjen e të dhënave.









I ngarkuari me punë i ambasadës amerikane në Tiranë, Martin McDowell në një takim me ministrin e Brendshëm Taulant Balla shprehu shqetësimin e SHBA lidhur me shkeljen në sistemin TIMS në Policinë e Shtetit, duke kërkuar hetim të shpejtë dhe të plotë.

McDowell i shprehu gjithashtu ministrit se SHBA është e gatshme të mbështesë Ministrinë dhe Policinë e Shtetit Shqiptar në hetimin e tyre.