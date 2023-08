Stafi kërcënoi me dorëheqje, Junajtid përjashton përjetësisht futbollistin 21-vjeçar

Mançester Junajtid e ka vendosur: Mejzon Grinud nuk do të ripërfshihet më në skuadër. Pavarësisht pushimit të gjyqit për akuzën e përdhunimit, dhe sulmin fizik ndaj partneres së tij aktuale, Harriet Robson, me të cilën ai gjithashtu ka edhe një fëmijë, pas një hetimi të brendshëm të gjatë dhe të detajuar që zgjati afërsisht 6 muaj, klubi vendosi të mos vazhdonte bashkëpunimin me sulmuesin e akademisë, pas presioneve të shokëve të skuadrës, por edhe stafit të “djajve”.









Robson fillimisht kishte postuar një video në internet që përshkruante shenjat e dhunës së Grinudit, por ajo e tërhoqi denoncimin e saj gjatë gjyqit. Junajtid kishte menduar ta riintegronte lojtarin në fushë, por thuhet se të gjithë pjesëtarët e klubit kishin kërcënuar me dorëheqje nëse ai do t’i bashkohej sërish ekipit të parë. Edhe për këtë arsye, vendimi përfundimtar, për më tepër në marrëveshje të ndërsjellë me vetë futbollistin, ishte largimi i tij nga “Old Trafford”, i cili u zyrtarizua dje përmes një komunikate zyrtare nga klubi, në të cilën thuhej:

“Të gjithë ata që janë përfshirë, përfshirë Mejzonin, i njohin vështirësitë e përfshira në rifillimin e karrierës së tij me Mançester Junajtidin. Prandaj është rënë dakord reciprokisht se do të ishte më e përshtatshme që ai ta bënte këtë larg nga ‘Old Trafford’, dhe tani do të punojmë me Mejzonin për ta arritur këtë. Bazuar në provat që kemi në dispozicion, ne kemi arritur në përfundimin se materiali i postuar në internet nuk jep tablonë e plotë dhe se Mejzon nuk ka kryer veprat për të cilat ai u akuzua fillimisht. Por Mejzon e pranon publikisht sot që ai ka bërë gabime për të cilat po merr përgjegjësinë”.

PANORAMASPORT.AL