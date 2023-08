“Vuante mungesën e nënës së saj”- Flet i afërmi i 12-vjeçares që u vetëvar: Në 5 vite vetëm njëherë e takoi! Pavarësisht lutjeve të babait, e ëma e të miturës refuzoi të…

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mesditën e sotme në Pogradec, ku një 12-vjeçare dyshohet se i ka dhënë fund jetës ndërsa është gjetur e vetëvarur në një kasolle afër banesës.

Lidhur me ngjarjen, ka reaguar një i afërm i vajzës ku për ‘News24’ ka treguar se vajza kishte vite larg nënës së saj pasi prindërit i kishte të divorcuar. Këtë verë pas 5 vitesh ishte takimi i tyre i parë gjë që mendohet të ketë rënduar psikologjisht vajzën e cila vuante mungesën e nënës së saj.

Ramazan Cela: Në orën 2 më merr vëllai në telefon dhe më thotë kështu kështu ajo mbesa është varur. Çfarë thua i thashë bre, se nuk kishte ndonjë gjë të ankoheshe si ishim familje e mirë. Duheshin, i mbante mirë. Sot ndjemë lajmin e hidhur. E kishte gjetur e gjyshja bashkë me të ëmën(njerkën)që ka aty, ato e kishin kërkuar se kishin prerë njëcik dushk për kecat, kur ajo. Ajo ishte varur atje ku i shtihet dushk kecave. Jetonte me babain me të ëmën (njerkën). Shkonte në klasë të 7 më duket, mësonte ishte shumë e mirë, pa probleme. Unë nuk e di çfarë mund ta ketë shtyrë, nuk jam në brendësi unë kur e mora vesh më erdhi shumë keq ,thashë po si…se nk dëgjonim gjë të grindeshin. Them ngaqë kishte nënën të larguar, e takoi vetëm 1 herë këtë behar, ka 4-5 vjet e larguar, këtë behar para dy muajsh e takoi,e kërkoi.