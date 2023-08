Dosja e sterilizimit/ Kushëriri i parë i Ilir Beqajt, anëtar i prokurimeve! SPAK: Dyshime se Genci Burazeri bëri studimin me të dhëna të rreme për koncesionin

NIKOLETA KOVAÇI/ Vijojnë të dalin në dritë të dhëna tronditëse në lidhje me koncesionin qindra miliona eurosh të sterilizimit.









E ndërkohë që Prokuroria dhe Gjykata Speciale kanë në duar një dosje voluminoze prej qindra faqesh të hetimeve ende të papërfunduara, bëhet me dije se njëri nga tetë emrat e vënë në pranga pak ditë më parë është lidhje e afërt e ish-ministrit të Shëndetësisë, Ilir Beqja. Ai ishte mes katër personave që u lanë në detyrim paraqitjeje nga Gjykata, ndërkohë që as SPAK dhe as Gjykata nuk e evidentuan lidhjen mes anëtarit të prokurimeve dhe ishministrit. Bëhet fjalë për Genci Burazerin, 53-vjeçarin nga Shkodra, i cili në dokumentet e sekuestruara nga Prokuroria që në vitin 2021 rezultonte se kishte për detyrë përgatitjen e studimit të fizibilitetit për aplikimin e koncesionit.

Por skandali në fakt thellohet edhe më shumë, kur përballë gjithckaje ka ndodhur ndër vite në emër të atij koncesioni, ka pasur një reagim të vazhdueshëm të Kontrollit të Lartë të Shtetit. Ata kanë inspektuar spitalet publike, janë njohur me fatura të paguara nga vetë këto spitale ndërkohë kanë rekomanduar zgjidhje dhe kanë kërkuar përgjigje për një sërë shqetësimesh dhe shkeljesh, por që nuk dihet në se i kanë marrë ndonjëherë.

ANËTARI, KUSHËRI I MINISTRIT

Sipas të dhënave që kanë dalë gjatë hetimit të abuzimeve me koncesionin e sterilizimit bëhet me dije se një prej anëtarëve të komisionit të dhënies së koncesionit të sterilizimit me vlerë 100 milionë euro është kushëri i parë me ish-ministrin e Shëndetësisë, Ilir Beqaj. Bëhet fjalë për Genc Burazerin, për të cilin me kërkesë të prokurorisë Gjykata e Posaçme caktoi masën e sigurisë “detyrim paraqitje” për të, nën dyshimet për veprat penale të falsifikimit të dokumenteve dhe shpërdorimit të detyrës. Burazeri u caktua anëtar i komisionit të koncesionit me urdhrin nr.359 të datës 18 gusht 2014, firmosur nga kushëri i tij i parë, ministri i shëndetësisë së kohës, Ilir Beqaj, i cili sipas orientimit të gjykatës, po hetohet nga SPAK nën dyshimet se ka favorizuar dukshëm kompaninë fituese, kjo në dëm të interesave të shtetit. Komisioni pjesë e të cilit ishte dhe Burazeri, kishte detyrë të përgatiste studimin e fizibilitetit, që nga hetimet e SPAK rezultoi se përmbante të dhëna të rreme.

Si shkelje të rëndë, SPAK evidenton edhe fshehjen e konfliktit të interesit mes Ilir Rrapaj, biznesmenit tashmë nën arrest që me kompaninë e tij zotëron 40 për qind të koncesionit me ishzv.ministrin e Shëndetësisë, Klodian Rjepaj.

ALARMET E KOTA TË KLSH-SË

Shpenzimet e kompanisë fituese të koncesionit të sterilizimit, “Sani Service”, u janë ngarkuar spitaleve publike duke rënduar buxhetin e tyre. I tillë është rasti i evidentuar nga auditimi i Kontrollit të Lartë të Shtetit në Spitalin Universitar të Traumës, ku theksohet se ky institucion është detyruar të paguajë energjinë e shpenzuar nga kompania private si dhe furnizimin e saj me ujë. ‘Nga auditimi në SUT konstatohen rritje të shpenzimeve të konsumit të energjisë elektrike për vitin 2016 në vlerën 20,974,442 lekë dhe për vitin 2017 në vlerën 25,021,955 lekë, respektivisht më tepër 4,047,513 lekë.’- thuhet në raportin e KLSH-së. Kontrolli i Lartë i Shtetit, citon se shumat në fjalë janë paguar nga spitali i Traumës për energjinë e shpenzuar nga subjekti privat për shkak të parashikimeve në nenin 19 të kontratës së koncesionit/ PPP nënshkruar nga Ministria e Shëndetësisë në korrik 2015 me kompaninë “Sani Service” shp.k. Sipas KLSH-së një përcaktim i tillë në kontratë, duke shtuar dhe furnizimi me energji elektrike të koncesionarit të sterilizimit ka rënduar shpenzimet e Spitalit Universitar të Traumës. Në auditin e vitit 2018, KLSH ka rekomanduar marrjen e masave, analizimin e shkaqeve, arsyeve dhe përgjegjësitë për mos përdorimin me eficensë, të fondeve buxhetore në vlerën 4,047,513 lekë si dhe ka kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale rinegocimin e kontratës në pikën 19.5, ku bëhet fjalë pikërisht për pikën e kontratës në të cilën shpenzimet e koncesionarit i ngarkoheshin spitaleve shtetërore, përfshirë dhe furnizimin me ujë, përveç energjisë elektrike. Në vitin 2019, KLSH ka audituar Fondin e Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor, duke konstatuar se gjatë vitit 2018, krahasuar me një vit më parë, vlera e shërbimit të sterilizimit është rritur për 954 milion lekë, ose 84% më shumë se viti paraardhës, rritje jashtë parashikimeve të institucionit duke krijuar detyrim të prapambetur në vlerën 306 milion lekë.