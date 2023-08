A e ekzagjerojnë burrat kur përjetojnë një ftohje të thjeshtë? Mjekët shpjegojnë arsyet pse ata sillen si foshnja dhe pse janë më të ndjeshëm sesa gratë

Shumica pajtohen se burrat kanë një tendencë për të ekzagjeruar ashpërsinë e një ftohjeje të thjeshtë . Nuk është rastësi që, siç thuhet shpesh kur një grua ftohet, zakonisht vazhdon jetën e saj të përditshme, ndryshe nga një mashkull, i cili mund të bjerë në shtrat, duke u ndjerë i pafuqishëm për të bërë asgjë, citon artikulli.









Por a mund të ndodhë që burrat nuk janë aq të ekzagjeruar në fund të fundit, por reagimet e tyre të forta janë për shkak të dallimeve gjenetike të seksit, të cilat formojnë përgjigjet e tyre imune në një mënyrë të ndryshme nga ajo e grave?

Shumë njerëz nuk janë të vetëdijshëm se gjinia ndikon në përgjigjet imune. Në përgjithësi, gratë kanë një përgjigje imune më të fortë se burrat, të cilët janë më të ndjeshëm ndaj infeksioneve, si HIV, hepatiti B dhe malaria. Ata gjithashtu kanë më shumë gjasa të përjetojnë simptoma më të rënda, pasi një burrë ka më shumë gjasa të shtrohet në spital për një infeksion të tillë si hepatiti B, tuberkulozi, gastroenteriti dhe më shumë. Edhe pse kjo është pjesërisht pozitive për gratë, në të njëjtën kohë do të thotë se ato janë në një rrezik më të lartë të zhvillimit të sëmundjeve kronike , të cilat shkaktohen nga funksionimi i pandërprerë i sistemit imunitar .

“Beteja” imune e gjinive

Ka dallime gjinore në çdo fazë të përgjigjes imune, nga numri i qelizave të sistemit imunitar deri te shkalla e aktivizimit të tyre, domethënë sa gati janë ato për t’iu përgjigjur një sfide. Sistemi imunitar evoluon gjatë gjithë jetës së një personi, duke iu përgjigjur sfidave normale të plakjes. Kështu, dallimet në sistemin imunitar midis dy gjinive janë të dukshme pothuajse në çdo fazë të jetës.

Ku janë këto dallime?

Përgjigja qëndron pjesërisht në kromozomin X. Femrat kanë dy kromozome X, ndërsa meshkujt një. Kromozomi X përmban një numër më të madh gjenesh që lidhen me sistemin imunitar. Në të njëjtën kohë, ai përmban 118 gjene, të afta të ndalojnë shprehjen e gjeneve të tjera ose të ndryshojnë mënyrën e krijimit të proteinave, përfshirë ato të nevojshme për imunitetin. Këta rregullatorë të gjeneve dhe proteinave njihen si mikroARN . Kromozomi X ka më shumë gjene në total (rreth 900) sesa kromozomi Y (rreth 55), kështu që qelizat femërore priren të çaktivizojnë një nga dy kromozomet e tyre X. Rreth 15-25% e gjeneve në kromozomin X të inaktivizuar shprehen në çdo kohë të caktuar në çdo qelizë. Kjo do të thotë se qelizat femërore shpesh shprehin më shumë gjene dhe rregullatorë të lidhur me imunitetin, gjë që zakonisht barazohet me pastrimin më të shpejtë të patogjenëve tek gratë sesa tek burrat.

Përveç kësaj, hormonet seksuale gjithashtu luajnë rolin e tyre. Në përgjithësi pranohet se progesteroni dhe testosteroni shtypin përgjigjet imune. Roli i estrogjenit, megjithatë, një nga hormonet kryesore femërore, është më i ndërlikuar. Edhe pse ato në përgjithësi nxisin përgjigjet imune, nivelet e tyre ndryshojnë gjatë ciklit menstrual, duke qenë të larta në shtatzëni dhe të ulëta pas menopauzës. Këta faktorë gjenetikë dhe hormonalë ndikojnë ndryshe në përgjigjen imune të grave në çdo fazë të jetës së tyre.

Rritja e reagimit imunitar të grave është një monedhë me dy anë

Rritja e reagimit imunitar të grave është pozitive për shërim më të shpejtë nga infeksionet, por mbart gjithashtu një rrezik në rritje për zhvillimin e sëmundjeve të caktuara, si dhe për një përgjigje të zgjatur imune pas infeksioneve. Rreth 75-80% e të gjitha sëmundjeve inflamatore të ndërmjetësuara nga imuniteti si skleroza e shumëfishtë, artriti reumatoid, lupusi, sindroma Sjogren dhe çrregullimet e tiroides si sëmundja e Graves zhvillohen tek gratë. Në këto raste, sistemi imunitar vazhdimisht “lufton” kundër asaj që e percepton si agjent të huaj. Shpesh, megjithatë, ajo përfshin qelizat pritëse ose indet, duke rezultuar në dëmtim të indeve, dhimbje dhe palëvizshmëri. Gratë janë gjithashtu më të prirura ndaj inflamacionit kronik pas infeksionit. Për shembull, pas infektimit me virusin Epstein Barr ose sëmundjen Lyme, ata mund të përjetojnë sindromën e lodhjes kronike.

Ky është një shpjegim i mundshëm për rrezikun e shtuar me të cilin përballen gratë pas menopauzës nga zhvillimi afatgjatë i COVID. Hulumtimet e disponueshme kanë zbuluar praninë e autoantitrupave në pacientët afatgjatë me COVID, duke sugjeruar se mund të jetë një sëmundje e re autoimune dhe gratë dihet se janë më të prirura ndaj sëmundjeve autoimune. Nga ana tjetër, gratë zakonisht reagojnë më mirë ndaj vaksinave të ndryshme, si ato për gripin, fruthin dhe hepatitin A dhe B, duke prodhuar nivele më të larta të antitrupave sesa burrat. Një studim tregoi, në veçanti, se gratë e vaksinuara me një vaksinë gripi gjysmë doze prodhonin të njëjtën sasi antitrupash si burrat e vaksinuar me një dozë të plotë. Megjithatë, këto përgjigje zvogëlohen me plakjen dhe veçanërisht pas menopauzës.

Në përfundim, ekspertët theksojnë se është jetike të merret parasysh faktori gjinor në të gjitha studimet që hulumtojnë funksionet e imunitetit, por edhe në zhvillimin e trajtimeve për sëmundjet që lidhen me të