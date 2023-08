Kardinale merr zyrën e Maldinit, Kafu: Kuqezinjtë gabuan rëndë me Paolon

Që nga lamtumira e Paolo Maldinit dhe Frederik Masarës, ky emërim ishte në ajër. Tani, megjithatë, ka edhe zyrtarizim. Avokati Feliçe Raimondo, avokat i nderuar dhe tifoz i “djallit”, raportoi në faqen e tij zyrtare se Xhefri Monkada, i lindur në 1986, është bërë zyrtarisht kreu i ri i sektorit sportiv të klubit kuqezi.









Emërimi i francezit në pozicionin e ri brenda Milanit (ai mbante pozicionin e menaxherit të zonës së skautëve) mbërriti më 20 korrik. Prokura e dhënë atij nga klubi, nënvizoi Raimondo, u regjistrua në Dhomën e Tregtisë më 17 gusht, vetëm pak ditë më parë, ndaj Monkada tashmë mbulon rolin që deri më 7 qershor mbahej nga Paolo Maldini.

REAGIMI I KAFUSË – I intervistuar nga mikrofonat e “DAZN”, Markos Kafu foli për Milanin, pas fitores së parë sezonale ndaj Bolonjës dhe shkarkimin e Paolo Maldinit, duke deklaruar se: “Nga natyra jam gjithmonë optimist për ekipin. Më erdhi keq për Maldinin, ai është Milani, e nuk doja ta shihja në këtë situatë. Lojtarët nuk mund të ngrenë zërin në situata të tilla, por unë jam gjithmonë optimist për skuadrën time të preferuar në këtë sezon”.

Më pas, braziliani përfundoi deklaratën e tij me një mendim për futbollin italian: “Po shoh gjëra që më bëjnë të shpresoj se ditët e lavdishme po rikthehen. Këtë e vërtetojnë finalet në turne të ndryshëm, apo mënyrën se si Napoli fitoi titullin. Ky vit do të jetë një kampionat i bukur dhe italianet e përfshira në Europë do të shkojnë larg”.