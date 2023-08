Nga aktiviteti fizik tek marrëdhënia me kolegët, psikologu jep këshillat e nevojshme për të përmirësuar humorin në punë. Ja çfarë duhet të dini

Puna është vendi ku një person do të kalojë afërsisht 90,000 orë gjatë jetës së tij, prandaj është shumë e rëndësishme të kuptojmë rëndësinë që ka mirëqenia e një punonjësi që këto orë.









Shumë herë orari i rënduar dhe situata jo shumë produktive në punë, e bëjnë edhe më të vështirë procesin dhe kalimin e kohës në mënyrë efektive.

E megjithatë, kjo situatë sipas Dr Cary Cooper, profesor i Psikologjisë në Universitetin e Mançesterit, i cili ka kryer studime mbi mirëqenien njerëzore, mund të përmirësohet.

Ai ka sugjeruar shtatë mënyra se se punonjësit të ndjejnë më shumë gëzim në punë:

Qëndroni aktiv pas punës

Ideja e stërvitjes është ndoshta gjëja e fundit në mendjen e një punonjësi pas një dite të gjatë në punë. Megjithatë, mbajtja e aktivitetit edhe pas orarit të punës, sado e çuditshme që të duket, mund të kontribuojë në përmirësimin e humorit.

Sigurisht, vetëm aktiviteti fizik nuk mund të largojë asnjë stres apo problem me të cilin mund të përballeni, por mund të ulë tensionin emocional dhe t’ju japë “hapësirë ​​mendore” për të menduar dhe zgjidhur çështjet që ju shqetësojnë.

Hulumtimet kanë treguar se ushtrimet fizike përmirësojnë gjendjen shpirtërore duke rritur prodhimin e serotoninës dhe dopaminës, dy hormone të lidhura me emocione pozitive. Në të njëjtën kohë, forcon rrahjet e zemrës, duke dërguar më shumë oksigjen në tru, gjë që kontribuon në menaxhimin më efektiv të stresit dhe simptomave depresive.

Duke e mbajtur trupin aktiv, ju ndihmoni trupin të qëndrojë larg rrezikut të sëmundjeve të rënda, si sëmundjet e zemrës, goditjet në tru, diabeti i tipit 2 dhe kanceri.

Nëse ideja e ushtrimeve duket shumë “e rëndë” për t’u përfshirë në rutinën tuaj të përditshme, Dr. Cooper sugjeron të shkoni dhe të ktheheni nga puna në këmbë. Nëse distanca është e gjatë, mund të provoni të zbrisni një ndalesë më parë ose të parkoni makinën tuaj më larg.

Komunikoni me kolegët tuaj

Ka raste kur ngarkesa e punës është e tillë që ju mendoni se duhet të jeni plotësisht të përqendruar në punë për të përfunduar atë. Sipas dr.Cooper, zhvillimi i marrëdhënieve me kolegët do t’ju japë një pushim të këndshëm dhe do t’ju përmirësojë disponimin në vendin e punës.

“Sa më shumë të investoni në marrëdhëniet me kolegët, aq më të këndshme do t’ju ​​duken orët në zyrë”, thotë ai.

Një studim i vitit 2017 i botuar në Journal of Adolescence zbuloi gjithashtu se pjesëmarrja në punën në grup ose ndihma e kolegëve mund të rrisë vetëvlerësimin tuaj.

Praktikoni aftësi të reja

Hobet janë një mënyrë e shkëlqyer për t’u çlodhur pas një dite të ngarkuar në punë. Është e rëndësishme të zgjidhni diçka që ju pëlqen vërtet dhe që do t’ju mbajë ‘aktiv’, duke kontribuar në mirëqenien tuaj psikologjike dhe shpirtërore.

Hulumtimet kanë treguar se të mësuarit e një aftësie të re mund të aktivizojë neuronet në tru, duke ndihmuar rritjen dhe avancimin tuaj profesional.

Është e rëndësishme të siguroheni që në jetën tuaj të përditshme të keni kohë të mjaftueshme për shoqërim, argëtim dhe pushim, përveç punës. Fillimi i një aktiviteti me një orar specifik do t’ju ndihmojë në këtë përpjekje.

Përqendrohuni në të tashmen

Mund të jetë befasi, por fokusimi në të tashmen, në vend që të ndalemi në atë që ka ndodhur ose çfarë do të ndodhë, mund të shkojë shumë drejt arritjes së një ekuilibri punë-jetë. Duke mësuar të jetoni në të tashmen, do të jeni në gjendje të vlerësoni dhe shijoni më shumë çdo moment dhe, në fund të fundit, jetën tuaj të përditshme.

Jepini më shumë rëndësi mendimeve dhe ndjenjave që përjetoni në të tashmen. Vini re botën përreth jush, ngjyrat, aromat, tingujt. Kthejeni këtë mentalitet në një rutinë dhe do të shihni një ndryshim të rëndësishëm në jetën tuaj të përditshme.

Pranoni anët pozitive

Pas një dite të vështirë në punë, plot presion dhe stres, të shohësh gjërat pozitive në jetë mund të jetë një sfidë. Por do të habiteni se sa do të përmirësohet psikologjia juaj vetëm duke u përpjekur ta shihni gotën gjysmë të mbushur.

“Pranoni se ka gjëra në punën dhe jetën tuaj që nuk mund t’i ndryshoni dhe përqendrohuni në gjërat që ju takon t’i bëni ashtu siç dëshironi,” thotë Dr. Cooper, duke shtuar që të mos harroni kurrë të jeni mirënjohës për atë që keni.

Shmangni zakonet e pashëndetshme

Kur stresi rritet, njerëzit shpesh kthehen tek zakone jo të shëndetshme, në përpjekje për t’i shpëtuar presionit që ndjejnë.

Pirja e duhanit, konsumimi i tepërt i alkoolit apo kafeinës, sipas ekspertit nuk janë mënyra e duhur për të menaxhuar stresin intensiv të përditshmërisë, përkundrazi, abuzimet afatgjata mund të kërcënojnë seriozisht shëndetin dhe mirëqenien tuaj.

Punoni me zgjuarsi, jo shumë

Sipas Dr. Cooper, është jashtëzakonisht e rëndësishme që puna të ndiqet dhe bëhet siç duhet gjatë orëve të punës, dhe që koha e lirë të mos përzihet kurrë me të.

Eksperti thekson se duhet të pranoni faktin se gjithmonë do të ketë më shumë punë për të bërë, prandaj është e rëndësishme të jepni përparësi dhe ti kryeni ato sa më lehtë dhe në mënyrë të zgjuar, duke shmangur lodhjen e tepërt, kur mundeni.

Në fund të fundit, arritja e ekuilibrit punë-jetë është çelësi për të siguruar mirëqenien dhe një humor më të mirë.