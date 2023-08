“Më plotësove çdo boshllëk me dashurinë tënde”/ Bashkëshortja e tij feston sot ditëlindjen, Shpat Kasapi i dedikon fjalët e ëmbla

Bashkëshortja e këngëtarit Shpat Kasapit, Selvija feston sot ditëlindjen e saj, ku nuk ka munguar as urimi i tij për të.









Përmes një ‘Instastory’, Shpati ka zgjedhur fjalë zemre për partneren dhe nënën e djalit të tij, ku shkruan se për të ajo është mami më e bukur në botë.

Ndër të tjera, Shpati shkruan se prej momentit që ajo i është bashkuar jetës së tij, nuk ka më boshllëk në zemrën e tij.

“Urime ditëlindjen zemra ime mami me e bukur, gruaja me e forte dhe më e kuptueshme ndaj partnerit. Nga thellësia zemrës ti uroje 100 vite te arta pranë meje dhe djalit tone Roelit qe me dashurinë tende na ndryshoje jetën i dha kuptim, t’i shpirti im plotësove çdo boshllëk te zemrës sime me dashurin tënde respektin dhe kujdesin qe ke ndaj meje. Pak fjale e shume dashuri për ty te dua heroina ime”, shkruan Shpati.

Kujtojmë se çifti janë prindër të një djali, Roelit.