VIDEO/ Pamjet që bëjnë të lumtur çdo tifoz shqiptar, Broja shfaqet në stërvitje me lojtarët e tjerë të Çelsit

Pritjes së Armando Brojës po i vjen fundit. Sulmuesi i Kombëtares shqiptarë është shumë pranë kthimit të tij në fushën e lojës, ku mungon që nga nëntori, kur pësoi një dëmtim në të rëndë në gju në një ndeshje miqësore me Çelsin.

Futbollisti ka nisur riaftësimin prej dy muajsh, por tashmë faza e ushtrimeve individuale duket se ka mbaruar dhe ai ka nisur të stërvitet me pjesën tjetër të ekipit. Sot, Broja është filmuar për herë të parë teksa stërvitet me pjesën tjetër të skuadrës londineze, duke entuziazmuar tifozët e Çelsi të presion kthimin e tij në fushë, por padyshim më shumë tifozët shqiptarë.

ARMANDO BROJA TRAINING WITH THE CHELSEA TEAM ✅

HE IS NEARING A RETURN TO THE MATCHDAY SQUAD ⏳ PIC.TWITTER.COM/JQQ3I3WROS

